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Подводный гигант пробуждается: вулкан Аксиал готов к извержению — что скрывает океанская глубина

2:58
Наука

Вулкан Аксиал, расположенный под водой в северо-восточной части Тихого океана, демонстрирует рост активности. Учёные предупреждают, что его извержение может начаться уже до конца текущего года. Это событие представляет научный интерес, поскольку позволит лучше понять процессы, происходящие в недрах нашей планеты.

Извержение подводного вулкана
Фото: Wikipedia by Buzz Andersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Извержение подводного вулкана

Где находится вулкан Аксиал

Аксиал расположен в 480 км от побережья штата Орегон, на стыке двух тектонических плит: Хуан-де-Фука и Тихоокеанской. Вулканическая активность в этом регионе связана с движением плит и нагревом пород под ними. Эти процессы заставляют вулканическую гору медленно подниматься, сигнализируя о скором извержении.

Щитовидный вулкан: как это происходит

Аксиал является щитовидным вулканом, что означает, что он сформирован из тонких слоёв лавы. В отличие от взрывных извержений, характерных для стратовулканов, Аксиал раскалывается, позволяя магме медленно просачиваться наружу. Такой процесс формирует новое морское дно, увеличивая понимание формирования океанической коры.

Наблюдения и признаки активности

Учёные следят за вулканом с 1997 года. За последние три десятилетия он извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах. Последние данные показывают, что под вулканом вновь скопились резервуары магмы, расположенные под слоями базальта и габбро. Эти породы богаты магнием и железом, что свидетельствует о высокой активности недр.

В последние шесть месяцев сейсмическая активность резко возросла: фиксируются сотни мелких встрясок в день. Геологи считают, что накопленное напряжение в земной коре не может удерживаться бесконечно долго, что делает извержение вопросом времени.

Опасно ли извержение

Эксперты уверены, что извержение Аксиала не несёт угрозы для людей, так как вулкан находится на значительном расстоянии от побережья. Однако его изучение представляет большую научную ценность. Событие позволит лучше прогнозировать подводные вулканические процессы и улучшить модели предсказания извержений.

Учёные продолжают вести круглосуточные наблюдения за вулканом. Система мониторинга включает использование подводных сейсмометров и спутниковых данных. Эти инструменты помогают фиксировать малейшие изменения в структуре вулкана и уточнять вероятные сроки извержения.

Изучение Аксиала — важный шаг в понимании не только региональных, но и глобальных вулканических процессов, влияющих на формирование океанической коры.

Уточнения

Подводный вулкан — разновидность вулканов. Эти вулканы расположены на дне океана.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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