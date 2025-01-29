1 млн долларов обещает индийский штат за расшифровку древних надписей

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Древние жители долины Инда, населявшие территорию современного Пакистана и Северной Индии, оставили после себя уникальную систему письменности, которая до сих пор ставит в тупик современных исследователей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tablet_with_Cuneiform_Inscription_LACMA_M.79.106.2_(2_of_4).jpg by Los Angeles County Museum of Art клинопись

Около 4000 древних табличек, сделанных из камня и меди, покрыты таинственными знаками. Эти символы, напоминающие буквы, и иллюстрации не имеют аналогов ни в одном языке мира. И вот уже сто лет не могут их разгадать, сообщает Dailymail со ссылкой на Hindustan Times.

Теперь индийское правительство решило сделать шаг к расшифровке этой древней письменности.

Оно объявило о награде в размере 1 миллиона долларов любому, кто сможет расшифровать загадочные тексты древней цивилизации.

"Объявляю денежный приз в размере 1 миллиона долларов для частных лиц или организаций, которые расшифруют надпись для археологических экспертов", — заявил М. К. Сталин, главный министр индийского штата Тамилнад.

Индская цивилизация, крупнейшая, но менее известная из первых великих городских цивилизаций, существовала с 2600 по 1900 год до н. э., затем внезапно исчезла из исторических записей.

Уточнения

И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек.

