1 млн долларов обещает индийский штат за расшифровку древних надписей

Древние жители долины Инда, населявшие территорию современного Пакистана и Северной Индии, оставили после себя уникальную систему письменности, которая до сих пор ставит в тупик современных исследователей.
Около 4000 древних табличек, сделанных из камня и меди, покрыты таинственными знаками. Эти символы, напоминающие буквы, и иллюстрации не имеют аналогов ни в одном языке мира. И вот уже сто лет не могут их разгадать, сообщает Dailymail со ссылкой на Hindustan Times.
Теперь индийское правительство решило сделать шаг к расшифровке этой древней письменности.
Оно объявило о награде в размере 1 миллиона долларов любому, кто сможет расшифровать загадочные тексты древней цивилизации.
"Объявляю денежный приз в размере 1 миллиона долларов для частных лиц или организаций, которые расшифруют надпись для археологических экспертов", — заявил М. К. Сталин, главный министр индийского штата Тамилнад.
Индская цивилизация, крупнейшая, но менее известная из первых великих городских цивилизаций, существовала с 2600 по 1900 год до н. э., затем внезапно исчезла из исторических записей.
И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек.
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