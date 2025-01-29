Подводный гигант Аксиал-Симаунт у берегов США готовится к извержению

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Подводный вулкан Аксиал-Симаунт, находящийся примерно в 480 километрах от побережья Орегона (США) в Тихом океане, показывает признаки возможного извержения, которое, по мнению ученых, может произойти до конца 2025 года.

Фото: Wikipedia by Buzz Andersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение подводного вулкана

Специалисты следят за активностью этого вулкана с 1997 года, и за этот период он извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах, пишет miranews.

Аксиал имеет щитовидную форму, что обуславливает его относительно спокойные извержения. Вместо мощных взрывов магма медленно вытекает, создавая новые участки морского дна. Последние исследования показали наличие крупных резервуаров магмы под вулканом, а также за последние шесть месяцев было зафиксировано значительное увеличение сейсмической активности — ежедневно происходят сотни землетрясений.

Хотя извержение Аксиала не угрожает людям, его исследование важно для улучшения методов прогнозирования вулканической активности. Этот вывод был опубликован в журнале Nature.

Уточнения

Орего́н — штат на западном побережье США, один из так называемых Тихоокеанских штатов.

