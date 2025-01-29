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Как оптимизировать производительность вашего компьютера

2:55
Наука

Microsoft Windows прошла долгий путь с момента своего создания, особенно в плане удобства и внешнего вида.

Компьютер с Windows
Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Компьютер с Windows

Начиная с 90-х, каждая новая версия улучшала пользовательский интерфейс, делая его более интуитивно понятным и привлекательным. Были добавлены анимации и визуальные эффекты, которые делают навигацию более плавной и приятной.

Например, при сворачивании окно не исчезает резко, а аккуратно уменьшается, присоединяясь к значку на панели задач, и "оживает" при открытии. Эти анимации помогают пользователям легче ориентироваться на экране, однако они требуют вычислительных ресурсов, сообщает journaldugeek.com.

Если у вас не самый новый компьютер или отсутствует выделенная видеокарта, эти эффекты могут замедлить работу системы, особенно на старых машинах с последними версиями Windows. В таких случаях может наблюдаться замедление работы, прерывания или задержки. Здесь на помощь приходит оптимизация.

Упрощение Windows для повышения производительности

1. Отключите визуальные эффекты: зайдите в "Настройки" > "Специальные возможности" > "Визуальные эффекты" и отключите прозрачность и анимации. Это изменение уберет дополнительные эффекты и ускорит работу системы.

2. Настройте графические параметры: введите "производительность" в меню "Пуск" и выберите "Настроить внешний вид и производительность Windows". Выберите опцию, которая лучше всего подходит для вашего устройства:

  • "Лучший внешний вид" активирует все визуальные элементы, но может снизить производительность.
  • Опция повышения производительности отключит все элементы для более быстрого отображения, хотя некоторые полезные функции могут быть потеряны.

3. Скромные, но заметные результаты: эти изменения не приведут к кардинальному увеличению скорости, но могут улучшить производительность старых устройств на 20% благодаря снижению нагрузки на процессор и память. Это также может продлить срок службы оборудования.

Дополнительные советы для повышения скорости

  • Обновите графические драйверы: это обеспечит оптимальную работу вашего оборудования.
  • Закройте неиспользуемые программы: программы в фоновом режиме потребляют ресурсы, их закрытие освободит память и улучшит плавность работы.
  • Очистите жесткий диск: используйте инструменты, такие как CCleaner, для удаления временных и устаревших файлов, а также для освобождения места и оперативной памяти.
  • Добавьте оперативной памяти: если возникают сбои и используются ресурсоемкие программы, увеличение объема оперативной памяти может быть эффективным решением.

Уточнения

Компью́тер — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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