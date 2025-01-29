Как оптимизировать производительность вашего компьютера

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Microsoft Windows прошла долгий путь с момента своего создания, особенно в плане удобства и внешнего вида.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компьютер с Windows

Начиная с 90-х, каждая новая версия улучшала пользовательский интерфейс, делая его более интуитивно понятным и привлекательным. Были добавлены анимации и визуальные эффекты, которые делают навигацию более плавной и приятной.

Например, при сворачивании окно не исчезает резко, а аккуратно уменьшается, присоединяясь к значку на панели задач, и "оживает" при открытии. Эти анимации помогают пользователям легче ориентироваться на экране, однако они требуют вычислительных ресурсов, сообщает journaldugeek.com.

Если у вас не самый новый компьютер или отсутствует выделенная видеокарта, эти эффекты могут замедлить работу системы, особенно на старых машинах с последними версиями Windows. В таких случаях может наблюдаться замедление работы, прерывания или задержки. Здесь на помощь приходит оптимизация.

Упрощение Windows для повышения производительности

1. Отключите визуальные эффекты: зайдите в "Настройки" > "Специальные возможности" > "Визуальные эффекты" и отключите прозрачность и анимации. Это изменение уберет дополнительные эффекты и ускорит работу системы.

2. Настройте графические параметры: введите "производительность" в меню "Пуск" и выберите "Настроить внешний вид и производительность Windows". Выберите опцию, которая лучше всего подходит для вашего устройства:

"Лучший внешний вид" активирует все визуальные элементы, но может снизить производительность.

Опция повышения производительности отключит все элементы для более быстрого отображения, хотя некоторые полезные функции могут быть потеряны.

3. Скромные, но заметные результаты: эти изменения не приведут к кардинальному увеличению скорости, но могут улучшить производительность старых устройств на 20% благодаря снижению нагрузки на процессор и память. Это также может продлить срок службы оборудования.

Дополнительные советы для повышения скорости

Обновите графические драйверы: это обеспечит оптимальную работу вашего оборудования.

Закройте неиспользуемые программы: программы в фоновом режиме потребляют ресурсы, их закрытие освободит память и улучшит плавность работы.

Очистите жесткий диск: используйте инструменты, такие как CCleaner, для удаления временных и устаревших файлов, а также для освобождения места и оперативной памяти.

Добавьте оперативной памяти: если возникают сбои и используются ресурсоемкие программы, увеличение объема оперативной памяти может быть эффективным решением.

Уточнения

Компью́тер — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

