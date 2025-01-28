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Что ждёт человечество после ядерной войны

1:18
Наука

Применение ядерного оружия приведет к ядерной зиме, глобальному голоду и радиоактивному загрязнению.

Ядерный взрыв
Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

Температура на планете снизится на 10-25°C, что вызовет массовые лесные пожары и сократит вегетационный период, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Миллионы людей погибнут, миллиарды столкнутся с голодом и болезнями. Страны Южного полушария будут иметь больше шансов на выживание. Однако тем, кто выживет, предстоит столкнуться с радиоактивным загрязнением, нехваткой пищи и воды, а также новыми инфекциями. Общество окажется на уровне прошлых десятилетий или даже столетий.

Ядерная зима продлится от 5 до 10 лет, а дым в атмосфере может сохраняться несколько лет. Изменение климата приведет к сокращению вегетационного периода и массовой гибели животных.
Осадки уменьшатся, а засуха станет более выраженной. Полное восстановление климата может занять десятилетия. Радиоактивное загрязнение сохранится на протяжении сотен и даже тысяч лет.

Удары ядерных боеголовок разрушат инфраструктуру, вызовут электромагнитные импульсы и масштабные пожары.

Уточнения

Я́дерная зима́ — гипотетическое глобальное состояние климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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