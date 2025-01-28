Как изменения климата ускоряют появление новых патогенов

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Директор Института Пастера Ясмин Белькаид в эфире franceinfo отметила, что в последнее десятилетие происходит ускорение появления новых патогенов.

Фото: commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Микробиолог, лаборатория

"Мы наблюдаем ускорение появления патогенов, если посмотреть на эволюцию вирусов и патогенов за последние 10, 20 или 30 лет", — заявила она.

По словам эксперта, эволюция обусловлена "экологическим хаосом", вызванным изменением климата и вырубкой лесов.

"Изменения климата будут влиять на то, как некоторые насекомые, которые передают эти патогены, могут эволюционировать и менять среду обитания. Например, комары. Клещи также начинают ускоренно передавать вирусы", — объяснила Ясмин Белькаид.

Что касается вырубки лесов, это приводит к перемещениям популяций обитателей леса, потенциальных носителей болезней, передающихся человеку, сказала она.

"В этом году в Париже было гораздо больше комаров, у нас были случаи лихорадки денге, завезенные из заморских департаментов Франции", — напомнила директор Института Пастера.

Уточнения

Патоге́н (греч. παθογένεια ← πάθος «страдание» + γενετική «порождающий») — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), а также особый белок — прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа.

