Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отличная локация и инфраструктура: в Челябинске продаётся производственное помещение
Как укрепить иммунитет растений с помощью аспирина
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Mercedes-AMG теряет клиентов из-за отказа от V8
Прокачайте пресс: секрет идеальных обратных скручиваний
Пленка на легких и онкология: вся правда о курительных смесях
Создайте полезное средство для защиты компостной кучи с помощью острого перца
Ошибки при выборе колготок, которые портят образ
Саблезубость и охота: новый взгляд на древних хищников

Мягкие X-лучи из далёкой Вселенной дали о себе знать

3:56
Наука

15 марта 2024 года широкополосный рентгеновский телескоп (WXT) миссии Einstein Probe зафиксировал всплеск рентгеновского излучения низкой энергии.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Астрономы называют эти X-лучи "мягкими", хотя они все равно гораздо более энергичны, чем видимый или ультрафиолетовый свет. Всплеск длился более 17 минут и имел колебания яркости, прежде чем снова затих.

Такое событие известно как быстрое переходное рентгеновское явление (FXRT), и данный конкретный всплеск получил название EP240315a.

Для Юаня Лю из Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук (NAO, CAS), первого автора недавно опубликованной работы, подробно описывающей это исследование, это был особенный момент, так как он разработал программное обеспечение для активации WXT на борту.

"Было действительно приятно видеть, как алгоритм безупречно сработал для этого события", — сказал он.

Примерно через час после наблюдения рентгеновских лучей телескоп, расположенный в Южной Африке в рамках системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), зафиксировал видимый свет из той же точки. Последующие наблюдения с телескопа Gemini-North на Гавайях и Очень Большого Телескопа в Чили подтвердили измерения красного смещения, показывающие, что всплеск произошел на расстоянии примерно 12,5 миллиардов световых лет, начав свое космическое путешествие к нам, когда Вселенная имела лишь 10% от своей нынешней возрастной величины.

Это означало, что EP240315a стал первым случаем, когда астрономы обнаружили мягкие рентгеновские лучи на такой длительности от столь древнего события.

"Обнаружение EP240315a подтверждает огромные возможности Einstein Probe в открытии переходных явлений из ранней Вселенной. Эта миссия сыграет важную роль в международных наблюдениях и сотрудничестве", — говорит Сюэфэнг У, исследователь обсерватории Пурпурной горы CAS и один из авторов публикации.

Быстрое обнаружение EP240315a также позволило команде сотрудничать с Роберто Рикки из Университета Тор Вергата в Риме, Италия. Они начали наблюдать всплеск на радиоволнах, используя Австралийский компактный телескоп (ATCA). Наблюдая за ним три месяца, они обнаружили, что производимая энергия соответствует стандартному всплеску гамма-излучения (GRB).

GRB — это чрезвычайно мощные события, которые высвобождают огромные количества энергии. Обычно длительные GRB возникают при взрывах массивных звезд, сообщает techgear.gr.

В последующих анализах рентгеновские лучи действительно оказались связанными с всплеском гамма-излучения, известным как GRB 240315C. Этот всплеск был зафиксирован телескопом Burst Alert Telescope (BAT) на обсерватории Swift Нила Герхелса NASA и прибором Konus Российской Федерации на космическом аппарате Wind NASA.

"Эти результаты показывают, что значительная часть FXRT может быть связана с GRB, и что чувствительные рентгеновские наблюдательные приборы, такие как Einstein Probe, могут обнаруживать их в далекой Вселенной, — говорит Роберто. — Сочетание силы рентгеновских и радионаблюдений дает нам новый способ исследовать эти древние взрывы, даже не фиксируя их гамма-лучи".

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Саблезубость и охота: новый взгляд на древних хищников
Мягкие X-лучи из далёкой Вселенной дали о себе знать
Лера Кудрявцева рассказала о новой коварной схеме мошенников
Первые Lada Vesta с шестиступенчатой трансмиссией сошли с конвейера
Почему возникает вросший ноготь и как избежать этой неприятности
Как завести автомобиль зимой: секретная функция, о которой знают не все
Тарасова объяснила, почему поддерживает методы Винер в воспитании олимпийских чемпионов
В России обсуждают вве­дение потол­ка цен на авиабилеты
Чем полезна мульча из скошенной травы для ваших растений?
Картошка, как в ресторане: секрет — в одном простом ингредиенте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.