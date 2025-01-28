Мягкие X-лучи из далёкой Вселенной дали о себе знать

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15 марта 2024 года широкополосный рентгеновский телескоп (WXT) миссии Einstein Probe зафиксировал всплеск рентгеновского излучения низкой энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Астрономы называют эти X-лучи "мягкими", хотя они все равно гораздо более энергичны, чем видимый или ультрафиолетовый свет. Всплеск длился более 17 минут и имел колебания яркости, прежде чем снова затих.

Такое событие известно как быстрое переходное рентгеновское явление (FXRT), и данный конкретный всплеск получил название EP240315a.

Для Юаня Лю из Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук (NAO, CAS), первого автора недавно опубликованной работы, подробно описывающей это исследование, это был особенный момент, так как он разработал программное обеспечение для активации WXT на борту.

"Было действительно приятно видеть, как алгоритм безупречно сработал для этого события", — сказал он.

Примерно через час после наблюдения рентгеновских лучей телескоп, расположенный в Южной Африке в рамках системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), зафиксировал видимый свет из той же точки. Последующие наблюдения с телескопа Gemini-North на Гавайях и Очень Большого Телескопа в Чили подтвердили измерения красного смещения, показывающие, что всплеск произошел на расстоянии примерно 12,5 миллиардов световых лет, начав свое космическое путешествие к нам, когда Вселенная имела лишь 10% от своей нынешней возрастной величины.

Это означало, что EP240315a стал первым случаем, когда астрономы обнаружили мягкие рентгеновские лучи на такой длительности от столь древнего события.

"Обнаружение EP240315a подтверждает огромные возможности Einstein Probe в открытии переходных явлений из ранней Вселенной. Эта миссия сыграет важную роль в международных наблюдениях и сотрудничестве", — говорит Сюэфэнг У, исследователь обсерватории Пурпурной горы CAS и один из авторов публикации.

Быстрое обнаружение EP240315a также позволило команде сотрудничать с Роберто Рикки из Университета Тор Вергата в Риме, Италия. Они начали наблюдать всплеск на радиоволнах, используя Австралийский компактный телескоп (ATCA). Наблюдая за ним три месяца, они обнаружили, что производимая энергия соответствует стандартному всплеску гамма-излучения (GRB).

GRB — это чрезвычайно мощные события, которые высвобождают огромные количества энергии. Обычно длительные GRB возникают при взрывах массивных звезд, сообщает techgear.gr.

В последующих анализах рентгеновские лучи действительно оказались связанными с всплеском гамма-излучения, известным как GRB 240315C. Этот всплеск был зафиксирован телескопом Burst Alert Telescope (BAT) на обсерватории Swift Нила Герхелса NASA и прибором Konus Российской Федерации на космическом аппарате Wind NASA.

"Эти результаты показывают, что значительная часть FXRT может быть связана с GRB, и что чувствительные рентгеновские наблюдательные приборы, такие как Einstein Probe, могут обнаруживать их в далекой Вселенной, — говорит Роберто. — Сочетание силы рентгеновских и радионаблюдений дает нам новый способ исследовать эти древние взрывы, даже не фиксируя их гамма-лучи".

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

