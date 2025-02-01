Тайны Средиземного моря: 3600-летний корабль с сокровищами найден у берегов Анталии

Можете ли вы представить себе корабль, затонувший 3600 лет назад, который до сих пор хранит свои сокровища? Недавно у берегов Анталии, в районе Кумлуджа, археологи обнаружили останки судна бронзового века, считающегося одним из старейших в мире.

Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обломки шхуны

Уникальная находка

Корабль длиной 14 метров был найден на глубине 50 метров. На его борту находилось около 1,5 тонн медных слитков, известных как "подушкообразные слитки". Предполагается, что судно затонуло около 1600 года до н. э. во время шторма, перевозя груз с Кипра на Крит.

Значение открытия

Эта находка даёт новые знания о торговых маршрутах и мореплавании бронзового века. Губернатор Анталии Мюнир Каралоглу подчеркнул её важность для подводной археологии, отметив, что она открывает новую главу в изучении древней истории.

Дальнейшие исследования

Планируется пятилетняя программа исследований, направленная на детальное изучение корабля и его груза. Артефакты будут выставлены в музее Кемера, который станет центром подводной археологии в регионе.

Ранее обнаруженные находки

До этого открытия самым древним считалось судно, найденное у берегов Болгарии, возрастом около 2400 лет. Новое же открытие значительно старше и предоставляет уникальную возможность изучить морскую торговлю бронзового века.

Уточнения

Кора́бль — крупное морское судно.

