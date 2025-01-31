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Затонувший город Байи: курорт, на котором отдыхала древнеримская элита

2:13
Наука

Можете ли вы представить себе город, где римская элита наслаждалась роскошью и развлечениями, а теперь он покоится на дне моря? Таков Байи — древний курорт, чьи руины сегодня скрыты под водами Тирренского моря.

Атлантида
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Атлантида

Золотой век Байи

Между 100 годом до н. э. и 500 годом н. э. Байи был излюбленным местом отдыха для таких выдающихся личностей, как Цицерон, Помпей Великий, Нерон, Калигула, Септимий Север, Марк Антоний и Юлий Цезарь. Город славился не только пышными праздниками, но и целебными горячими источниками, обусловленными его расположением на активной вулканической территории.

Упадок и затопление

В VIII веке варварские нашествия положили конец процветанию Байи. К XV веку от былой роскоши остались лишь руины. В XVI веке из-за тектонических движений и вулканической активности уровень воды начал подниматься, и нижние части города постепенно ушли под воду.

Подводный археологический парк

Сегодня руины Байи являются частью подводного археологического парка. Посетители могут увидеть мраморные статуи, мощёные улицы, основания вилл с мозаичными полами. Исследовать парк можно на лодке со стеклянным дном или погружаясь с аквалангом, что позволяет прикоснуться к истории более чем 2000-летней давности.

Сохранившиеся наземные сооружения

Несмотря на затопление, некоторые части Байи всё ещё находятся над водой:

  • Храм Дианы: украшен сценами охоты; сохранилась половина купола.
  • Храм Меркурия: купольное сооружение диаметром 21,5 метра, считавшееся инженерным чудом своего времени.
  • Храм Венеры: восьмиугольное здание с большими окнами и внутренним балконом, выходящим на бассейн.

Открытый в 1941 году после археологических раскопок, затонувший город Байи продолжает привлекать внимание исследователей и туристов, предлагая уникальную возможность окунуться в историю Римской империи.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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