Найдены руины порта, который обеспечивал строительство знаменитых храмов Египта

Задумывались ли вы, как древние египтяне транспортировали массивные каменные блоки для своих величественных храмов и обелисков? Недавнее археологическое открытие проливает свет на этот вопрос.
В районе Гебель эс-Сильсила, расположенном в Верхнем Египте неподалёку от Асуана, археологи выявили остатки порта, возраст которого составляет около 3000 лет. Этот порт функционировал в период XVIII династии (1543-1292 гг. до н. э.) и использовался для транспортировки каменных блоков, добытых в местных каменоломнях.
Камни из Гебель эс-Сильсила применялись при строительстве известных храмов в Карнаке и Ком-Омбо. Обнаружение порта подтверждает существование развитой инфраструктуры для перевозки тяжёлых грузов по Нилу, что свидетельствует о высоком уровне инженерных знаний древних египтян.
Раскопки показали наличие причалов и складских помещений, где, вероятно, хранились инструменты и материалы, необходимые для обработки и транспортировки камня. Это открытие даёт представление о логистических возможностях того времени и подчёркивает важность Нила как транспортной артерии.
Находка в Гебель эс-Сильсила расширяет наши знания о методах строительства и организации труда в Древнем Египте. Она также подчёркивает значимость региона как ключевого центра добычи и транспортировки строительных материалов для монументальных сооружений.
Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
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