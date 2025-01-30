Найдены руины порта, который обеспечивал строительство знаменитых храмов Египта

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Задумывались ли вы, как древние египтяне транспортировали массивные каменные блоки для своих величественных храмов и обелисков? Недавнее археологическое открытие проливает свет на этот вопрос.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пиратский корабль

Обнаружение древнего порта

В районе Гебель эс-Сильсила, расположенном в Верхнем Египте неподалёку от Асуана, археологи выявили остатки порта, возраст которого составляет около 3000 лет. Этот порт функционировал в период XVIII династии (1543-1292 гг. до н. э.) и использовался для транспортировки каменных блоков, добытых в местных каменоломнях.

Значение находки

Камни из Гебель эс-Сильсила применялись при строительстве известных храмов в Карнаке и Ком-Омбо. Обнаружение порта подтверждает существование развитой инфраструктуры для перевозки тяжёлых грузов по Нилу, что свидетельствует о высоком уровне инженерных знаний древних египтян.

Структура порта

Раскопки показали наличие причалов и складских помещений, где, вероятно, хранились инструменты и материалы, необходимые для обработки и транспортировки камня. Это открытие даёт представление о логистических возможностях того времени и подчёркивает важность Нила как транспортной артерии.

Вклад в археологию

Находка в Гебель эс-Сильсила расширяет наши знания о методах строительства и организации труда в Древнем Египте. Она также подчёркивает значимость региона как ключевого центра добычи и транспортировки строительных материалов для монументальных сооружений.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.

