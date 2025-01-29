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Мумии с татуировками: открытие, которое перевернуло историю Древнего Египта

1:56
Наука

Задумывались ли вы, что татуировки были популярны ещё 5000 лет назад? Недавние исследования Британского музея подтвердили это, обнаружив древнейшие татуировки на мумифицированных телах.

Мумия
Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мумия

Удивительные находки

В начале XX века в районе Гебелейн, Египет, были найдены шесть мумий, две из которых привлекли особое внимание учёных. На теле мужчины обнаружены изображения быка и барана на плече, а на женской мумии — четыре S-образные линии на плече и L-образный знак на животе.

Значение татуировок

Специалисты предполагают, что мужские татуировки символизировали силу и мужество, поскольку бык ассоциировался с мощью. Женские же знаки могли быть связаны с ритуальными танцами, социальным статусом или магическими знаниями.

Новые технологии — новые открытия

Ранее эти татуировки оставались незамеченными из-за их слабой видимости при обычном освещении. Однако применение инфракрасной спектроскопии и компьютерной томографии позволило выявить эти древние рисунки.

Переосмысление истории татуировок

До недавнего времени считалось, что татуировки в Древнем Египте были характерны только для женщин. Однако эти находки опровергают прежние представления, показывая, что и мужчины украшали свои тела татуировками.

Интересные факты о мумиях

  • Мужчина скончался в возрасте 18-21 года от колотого ранения в спину.
  • Женщина, вероятно, использовала медные инструменты, найденные рядом, для нанесения татуировок.

Эти открытия не только расширяют наши знания о древнеегипетской культуре, но и показывают, что искусство татуировки имеет гораздо более глубокие корни, чем предполагалось ранее.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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