Мумии с татуировками: открытие, которое перевернуло историю Древнего Египта

Задумывались ли вы, что татуировки были популярны ещё 5000 лет назад? Недавние исследования Британского музея подтвердили это, обнаружив древнейшие татуировки на мумифицированных телах.
В начале XX века в районе Гебелейн, Египет, были найдены шесть мумий, две из которых привлекли особое внимание учёных. На теле мужчины обнаружены изображения быка и барана на плече, а на женской мумии — четыре S-образные линии на плече и L-образный знак на животе.
Специалисты предполагают, что мужские татуировки символизировали силу и мужество, поскольку бык ассоциировался с мощью. Женские же знаки могли быть связаны с ритуальными танцами, социальным статусом или магическими знаниями.
Ранее эти татуировки оставались незамеченными из-за их слабой видимости при обычном освещении. Однако применение инфракрасной спектроскопии и компьютерной томографии позволило выявить эти древние рисунки.
До недавнего времени считалось, что татуировки в Древнем Египте были характерны только для женщин. Однако эти находки опровергают прежние представления, показывая, что и мужчины украшали свои тела татуировками.
Эти открытия не только расширяют наши знания о древнеегипетской культуре, но и показывают, что искусство татуировки имеет гораздо более глубокие корни, чем предполагалось ранее.
Му́мия — сохранённое бальзамированием тело.
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