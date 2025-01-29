Мумии с татуировками: открытие, которое перевернуло историю Древнего Египта

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Задумывались ли вы, что татуировки были популярны ещё 5000 лет назад? Недавние исследования Британского музея подтвердили это, обнаружив древнейшие татуировки на мумифицированных телах.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мумия

Удивительные находки

В начале XX века в районе Гебелейн, Египет, были найдены шесть мумий, две из которых привлекли особое внимание учёных. На теле мужчины обнаружены изображения быка и барана на плече, а на женской мумии — четыре S-образные линии на плече и L-образный знак на животе.

Значение татуировок

Специалисты предполагают, что мужские татуировки символизировали силу и мужество, поскольку бык ассоциировался с мощью. Женские же знаки могли быть связаны с ритуальными танцами, социальным статусом или магическими знаниями.

Новые технологии — новые открытия

Ранее эти татуировки оставались незамеченными из-за их слабой видимости при обычном освещении. Однако применение инфракрасной спектроскопии и компьютерной томографии позволило выявить эти древние рисунки.

Переосмысление истории татуировок

До недавнего времени считалось, что татуировки в Древнем Египте были характерны только для женщин. Однако эти находки опровергают прежние представления, показывая, что и мужчины украшали свои тела татуировками.

Интересные факты о мумиях

Мужчина скончался в возрасте 18-21 года от колотого ранения в спину.

Женщина, вероятно, использовала медные инструменты, найденные рядом, для нанесения татуировок.

Эти открытия не только расширяют наши знания о древнеегипетской культуре, но и показывают, что искусство татуировки имеет гораздо более глубокие корни, чем предполагалось ранее.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело.

