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Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней

1:39
Наука

Глубоко под поверхностью Земли скрыт необычный механизм — её внутреннее ядро. Оно, словно отдельная планета, вращается внутри внешнего ядра, состоящего из жидкого железа. Но недавние исследования показали удивительный факт: скорость вращения внутреннего ядра начала снижаться, что может повлиять на длину земных суток.

Земля
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Что происходит с внутренним ядром

Внутреннее ядро Земли — это раскалённый шар железа, диаметром примерно 1220 км. Оно находится в постоянном движении, но это движение не всегда совпадает с вращением Земли. Исследования показывают, что ядро периодически ускоряется и замедляется, создавая своего рода циклы продолжительностью около 60-70 лет.

"В последние годы мы наблюдаем значительное замедление внутреннего ядра, что может означать, что оно постепенно переходит к очередному циклу", — отмечают учёные.

Как это влияет на Землю

Замедление ядра способно изменить продолжительность наших дней, хотя изменения минимальны — доли миллисекунды. Тем не менее такие явления могут влиять на климатические процессы, магнитное поле и тектоническую активность.

Кроме того, это открытие помогает учёным лучше понять структуру нашей планеты и её динамические процессы.

Что дальше

Пока эксперты продолжают наблюдать за изменениями. Исследования помогут выяснить, как именно эти циклы связаны с геологическими процессами и какие последствия могут возникнуть в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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