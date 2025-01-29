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Семейный поход обернулся сенсацией: найдены останки молодого тираннозавра, которым миллионы лет

2:17
Наука

В июле 2022 года трое юных исследователей — братья Лиам и Джессин Фишер, 7 и 10 лет, и их 9-летний двоюродный брат Кейден Мэдсен - отправились в поход по Бэдлендс в Северной Дакоте. Во время прогулки они наткнулись на крупную окаменелость, выступающую из скалы. Как выяснилось позже, это были останки редкого тираннозавра-подростка, жившего более 66 миллионов лет назад.

Уникальность находки

"Ювенильные экземпляры T. rex чрезвычайно редки", — говорит палеонтолог Тайлера Лайсона из Денверского музея природы и науки.

Этот скелет, прозванный "Тин Рекс", может помочь ученым понять, как росли и развивались эти древние хищники.

Размеры и возраст динозавра

Исследователи определили, что на момент смерти тираннозавру было около 13-15 лет. Его длина составляла примерно 7,6 метра, а вес — около 1600 килограммов. Для сравнения, взрослые особи T. rex достигали 12 метров в длину и весили около 3600 килограммов.

Раскопки и дальнейшие исследования

Спустя 11 месяцев после обнаружения находки, Лайсон вместе с командой, в которую вошли и юные первооткрыватели, начал раскопки. Были обнаружены различные окаменелости, включая зуб, который подтвердил принадлежность скелета тираннозавру. Ожидается, что на полное изучение останков уйдет около года.

Выставка и документальный фильм

В конце июня 2024 года "Тин Рекс" будет представлен публике в Денверском музее природы и науки. Одновременно состоится премьера документального фильма "T. rex", посвященного этой уникальной находке.

Совет от юного палеонтолога

"Просто отложите свои гаджеты и отправляйтесь в поход", — призывает Джессин Фишер, вдохновленный своим открытием.

Этот случай показывает, что удивительные открытия могут ждать нас повсюду, стоит лишь быть внимательными и любознательными.

Уточнения

Тиранноза́вр (лат. Tyrannosaurus — «ящер-тиран», от др.-греч. τύραννος [tyrannos] — «тиран» и σαῦρος [sauros] — «ящер, ящерица», также встречается неправильное написание тираноза́вр) — род плотоядных тероподных динозавров из семейства тираннозаврид, включающий типовой вид Tyrannosaurus rex (лат. rex — «король») и более ранний Tyrannosaurus mcraeensis (назван в честь геологических слоёв McRae на западе Нью-Мексико).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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