Физическая активность играет ключевую роль в профилактике и уменьшении последствий множества заболеваний. Однако, по данным исследований, более 80% взрослых в Канаде не соблюдают рекомендованные нормы физической активности.
Между тем, всего 150 минут умеренной активности в неделю способны снизить риск смерти на 31%, а также улучшить когнитивные функции и сохранить функциональную независимость.
Физическая активность помогает предотвратить или смягчить проявления более 30 хронических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым уделять физической активности средней и высокой интенсивности от 150 до 300 минут в неделю.
Для пожилых людей врачи должны поощрять постепенное увеличение активности, учитывая индивидуальные особенности. Важной частью занятий являются силовые тренировки, которые укрепляют мышцы и улучшают общую физическую форму.
Система ВОЗ "5А" помогает адаптировать рекомендации под нужды пациента, составляя эффективный план действий. К сожалению, физическая активность до сих пор используется недостаточно как в медицинской практике, так и в обществе в целом.
Возраст, ослабленность или функциональные нарушения не должны становиться препятствием: пожилые люди, которые начинают двигаться больше, могут продлить свою жизнь и значительно повысить её качество.
Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.