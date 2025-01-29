Физическая активность для пожилых: рекомендации и польза

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Физическая активность играет ключевую роль в профилактике и уменьшении последствий множества заболеваний. Однако, по данным исследований, более 80% взрослых в Канаде не соблюдают рекомендованные нормы физической активности.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина у врача

Между тем, всего 150 минут умеренной активности в неделю способны снизить риск смерти на 31%, а также улучшить когнитивные функции и сохранить функциональную независимость.

Физическая активность помогает предотвратить или смягчить проявления более 30 хронических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым уделять физической активности средней и высокой интенсивности от 150 до 300 минут в неделю.

Для пожилых людей врачи должны поощрять постепенное увеличение активности, учитывая индивидуальные особенности. Важной частью занятий являются силовые тренировки, которые укрепляют мышцы и улучшают общую физическую форму.

Система ВОЗ "5А" помогает адаптировать рекомендации под нужды пациента, составляя эффективный план действий. К сожалению, физическая активность до сих пор используется недостаточно как в медицинской практике, так и в обществе в целом.

Возраст, ослабленность или функциональные нарушения не должны становиться препятствием: пожилые люди, которые начинают двигаться больше, могут продлить свою жизнь и значительно повысить её качество.