Российские учёные создали новый материал для хранения информации

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали инновационный метод хранения данных, который основывается на наноструктурах из никеля, напоминающих форму медуз. Эти новые конструкции представляют собой нанопроволоки с "головами", от которых отходят 3-7 "щупалец" меньшего диаметра.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

По заявлению исследователей, подобные устройства способны обеспечить компактное и энергоэффективное хранение информации с высокой плотностью записи, о чем сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Выбор никеля для создания этих наноструктур обусловлен тем, что его магнитные характеристики значительно зависят от конфигурации нанообъекта. В "наномедузах", разработанных учеными, были зафиксированы несколько необычных и ранее не изученных явлений, включая несимметричное распределение рассеяния полей и образование магнитных "штопоров".

На основании полученных результатов исследователи предложили применять никелевые наноструктуры в качестве носителей информации, используя принцип записи магнитных дорожек, который ранее использовался в аудио- и видеокассетах, передает РИА Новости.

Уточнения

Ни́кель — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 28.



