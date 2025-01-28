Российские учёные создали новый материал для хранения информации

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали инновационный метод хранения данных, который основывается на наноструктурах из никеля, напоминающих форму медуз. Эти новые конструкции представляют собой нанопроволоки с "головами", от которых отходят 3-7 "щупалец" меньшего диаметра.
По заявлению исследователей, подобные устройства способны обеспечить компактное и энергоэффективное хранение информации с высокой плотностью записи, о чем сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
Выбор никеля для создания этих наноструктур обусловлен тем, что его магнитные характеристики значительно зависят от конфигурации нанообъекта. В "наномедузах", разработанных учеными, были зафиксированы несколько необычных и ранее не изученных явлений, включая несимметричное распределение рассеяния полей и образование магнитных "штопоров".
На основании полученных результатов исследователи предложили применять никелевые наноструктуры в качестве носителей информации, используя принцип записи магнитных дорожек, который ранее использовался в аудио- и видеокассетах, передает РИА Новости.
Ни́кель — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 28.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?