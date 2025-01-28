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Российские учёные создали новый материал для хранения информации

1:14
Наука

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали инновационный метод хранения данных, который основывается на наноструктурах из никеля, напоминающих форму медуз. Эти новые конструкции представляют собой нанопроволоки с "головами", от которых отходят 3-7 "щупалец" меньшего диаметра.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

По заявлению исследователей, подобные устройства способны обеспечить компактное и энергоэффективное хранение информации с высокой плотностью записи, о чем сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Выбор никеля для создания этих наноструктур обусловлен тем, что его магнитные характеристики значительно зависят от конфигурации нанообъекта. В "наномедузах", разработанных учеными, были зафиксированы несколько необычных и ранее не изученных явлений, включая несимметричное распределение рассеяния полей и образование магнитных "штопоров".

На основании полученных результатов исследователи предложили применять никелевые наноструктуры в качестве носителей информации, используя принцип записи магнитных дорожек, который ранее использовался в аудио- и видеокассетах, передает РИА Новости.

Уточнения

Ни́кель — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 28.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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