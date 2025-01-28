Ученые выяснили, как смартфоны помогут раскрыть тайны мозга

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Канады предложила инновационный подход к исследованию человеческого мозга и реабилитации пациентов, используя смартфоны и другие сенсорные устройства. Результаты их работы были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка смотрит в экран смартфона

Специалисты Университета Альберты отметили, что традиционные тесты на реакцию и принятие решений обычно проводятся на компьютерах с клавиатурой и мышью. Однако исследователи считают, что использование смартфонов и планшетов может быть более эффективным, поскольку сенсорные экраны являются привычными для большинства людей.

В ходе исследования было установлено, что такие устройства способны собирать ту же информацию о человеческом поведении, что и специализированное лабораторное оборудование, в том числе тесты с отслеживанием движений глаз. Ученые полагают, что это упростит медицинским работникам изучение факторов, влияющих на принятие решений мозгом, ведь пациентам будет комфортнее взаимодействовать с интерфейсом, используя свои пальцы вместо мыши.

Уточнения

Кана́да — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. По численности населения 37-е государство в мире (более 41 млн жителей в марте 2024 года).

