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Ученые выяснили, как смартфоны помогут раскрыть тайны мозга

1:09
Наука

Группа ученых из Канады предложила инновационный подход к исследованию человеческого мозга и реабилитации пациентов, используя смартфоны и другие сенсорные устройства. Результаты их работы были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.

Девушка смотрит в экран смартфона
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка смотрит в экран смартфона

Специалисты Университета Альберты отметили, что традиционные тесты на реакцию и принятие решений обычно проводятся на компьютерах с клавиатурой и мышью. Однако исследователи считают, что использование смартфонов и планшетов может быть более эффективным, поскольку сенсорные экраны являются привычными для большинства людей.

В ходе исследования было установлено, что такие устройства способны собирать ту же информацию о человеческом поведении, что и специализированное лабораторное оборудование, в том числе тесты с отслеживанием движений глаз. Ученые полагают, что это упростит медицинским работникам изучение факторов, влияющих на принятие решений мозгом, ведь пациентам будет комфортнее взаимодействовать с интерфейсом, используя свои пальцы вместо мыши.

 

 

 

 

Уточнения

Кана́да  — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. По численности населения 37-е государство в мире (более 41 млн жителей в марте 2024 года).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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