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От эйфории до операции: опасности экстремальных диет на примере одного пациента

3:04
Наука

Врачи и диетологи давно подчеркивают важность умеренности в питании. Недавний случай, описанный медицинскими специалистами из США, ярко демонстрирует, к каким неприятным последствиям может привести чрезмерное увлечение определенной диетой.

Мясо на решетке
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ossewa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Мясо на решетке

40-летний житель Флориды обратился в Неспециализированную больницу Тампа с жалобами на странные желтоватые образования, которые появились на его ладонях, стопах и локтях. Мужчина отметил, что эти изменения он заметил примерно за три недели до визита к врачу. В ходе консультации выяснилось, что около восьми месяцев он придерживался карнивор-диеты — рациона, основанного исключительно на продуктах животного происхождения и практически полностью исключающего растительные продукты.

Мужчина признался, что ежедневно употреблял 3-4 килограмма масла, сыра и других жирных продуктов, а также добавлял дополнительное количество жира в гамбургеры, которые он ел каждый день. При этом он отметил, что после перехода на такую диету почувствовал снижение веса, прилив энергии и улучшение ясности мышления.

Однако результаты анализов показали, что организм мужчины не справился с таким количеством жиров. Уровень холестерина в крови достиг фантастических 10 000 миллиграммов на литр, тогда как нормальные показатели находятся в пределах 2000 миллиграммов на литр, а повышенные — от 2400 миллиграммов на литр.

Врачи поставили диагноз "ксантелазма" — состояние, при котором под кожей образуются желтоватые отложения холестерина, обычно встречающееся в области век. В данном случае такие отложения появились на ладонях, подошвах ног и локтях пациента. Избыток жиров был настолько велик, что часть холестерина выходила через трещины на коже.

Медики рекомендовали мужчине пересмотреть свой рацион и значительно сократить потребление жиров. Однако они предупредили, что отказ от экстремальной диеты не поможет избавиться от уже сформировавшихся неэстетичных скоплений холестерина. Для их удаления потребуется хирургическое вмешательство или процедуры с использованием жидкого азота.

История этого пациента служит наглядным примером того, к каким серьезным последствиям может привести отказ от сбалансированного питания. Высокий уровень холестерина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и проблем с печенью.

Эксперты также напоминают, что исключение из рациона углеводов может вызвать ряд негативных эффектов, таких как нарушение синтеза инсулина, развитие инсулинорезистентности, истощение функции коры надпочечников, панкреатит, спастические запоры и дефицит магния. Поэтому важно подходить к выбору диеты осознанно и с учетом рекомендаций специалистов.

Уточнения

Карнивор-диета (Carnivore diet), или "диета хищника", - система питания, где в основу берётся поедание продуктов животного происхождения. Антипод вегетарианства\веганства

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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