Будущее уже здесь: человекоподобные роботы скоро заполонят заводы

Китайская фирма UBTech Robotics, специализирующаяся на передовых технологиях, объявила о своих намерениях начать широкомасштабный выпуск промышленных человекоподобных роботов, предназначенных для работы на предприятиях. Согласно заявлению представителей компании, массовое производство запланировано на конец текущего года.
Главный бренд-менеджер UBTech, базирующаяся в Шэньчжэне, Майкл Тэм сообщил, что корпорация нацелена на запуск конвейерного производства роботов-гуманоидов.
По словам Тэма, в 2025 году UBTech рассчитывает поставить от 500 до 1000 единиц промышленных роботов-гуманоидов серии Walker S своим заказчикам и партнерам. Среди этих компаний названы автопроизводители, гигант Foxconn и логистическая фирма SF Express.
Тэм подчеркнул, что в конечном итоге UBTech стремится к тому, чтобы человекоподобные роботы вошли в каждый дом. Тем не менее, в данный момент приоритетом компании являются промышленные разработки. Он также отметил, что заводы испытывают острую потребность в роботах, которые могли бы помочь с решением проблемы дефицита рабочей силы.
По заявлению менеджера, более 60% от запланированных поставок роботов-гуманоидов в текущем году составят новые модели Walker S2, которые поступят в продажу уже во втором квартале. Новая версия будет отличаться более легкой и прочной конструкцией по сравнению с предыдущей моделью S1. Кроме того, компания рассчитывает представить еще более продвинутую модель, Walker S3, до конца года.
Компания UBTech была основана в 2012 году и на сегодняшний день является одним из ключевых игроков на китайском рынке робототехники.
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