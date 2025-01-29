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Загадка органических молекул на Церере: что стоит за их происхождением

3:06
Наука

Органические молекулы, обнаруженные на поверхности карликовой планеты Церера, скорее всего, не являются продуктом её внутренних процессов.

астероид
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид

Это открытие стало возможным благодаря использованию искусственного интеллекта для анализа данных с космического аппарата Dawn НАСА.

Эти молекулы, возможно, были принесены астероидами из внешнего пояса астероидов, а не образовались на самой Церере.

Что стоит за этими органическими молекулами?

Органические вещества являются основой жизни. Они образуют строительные блоки для всего живого, и на Земле их компоненты включают углерод и водород.

Учёные обнаружили такие молекулы даже на объектах, находящихся далеко от Солнца, таких как кометы и астероиды. Эти тела сохранили первозданное состояние, и молекулы жизни могли быть частью их структуры с самого начала.

В новом исследовании, опубликованном в журнале AGU Advances, учёные анализировали органический материал, найденный на Церере, и пришли к выводу, что его происхождение не связано с внутренними процессами самой планеты.

Как происходило открытие?

Исследования начались во время миссии "Рассвет", когда в 2015 году космический аппарат достиг Цереры. На борту аппарата были камеры и спектрометры, которые сканировали поверхность карликовой планеты.

Спектрометры помогли подтвердить наличие органических молекул, однако они не могли точно определить их типы. Исследователи использовали искусственный интеллект для детального анализа данных, чтобы найти следы алифатических углеводородов — органических молекул с цепочечными структурами.

Где были найдены органические отложения?

Органические отложения были обнаружены вдоль края кратера Эрнутет в северном полушарии Цереры, а также в других местах, которые ранее не были исследованы.

На этих участках не было признаков криовулканической активности или тектонических процессов, что ставит под сомнение теорию о том, что органические вещества могли быть выведены на поверхность благодаря вулканизму.

Также в местах, где были найдены эти молекулы, не было следов глубоких ударных кратеров, что подтверждает гипотезу о внешнем происхождении органики.

Откуда пришёл органический материал?

Основной гипотезой является, что органические молекулы были занесены на Цереру астероидами, столкнувшимися с планетой из внешнего пояса астероидов.

Эти столкновения не приводили к значительному нагреву, что позволило органическим веществам выжить. Таким образом, органика на Церере могла быть принесена с других объектов Солнечной системы.

Что будет дальше?

Для более глубоких исследований учёные предполагают, что будущая миссия с посадочным модулем поможет более точно определить, присутствуют ли органические молекулы в недрах Цереры.

Уточнения

Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов. Церера была открыта в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории. Названа в честь древнеримской богини плодородия Цереры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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