Могли бы мы летать как птицы: научный взгляд на фантазию

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Мы привыкли восхищаться птицами и мечтать о полётах. Но задумывались ли вы, какими были бы наши крылья, если бы люди могли летать? Ответ на этот вопрос скрыт в математике и биологии.

Фото: commons.wikimedia. org by Sjanhvi2003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Летящая птица

Размер крыльев

Для человека ростом 1,5 метра и весом 70 кг размах крыльев составил бы около 6 метров.

"Это удивительно мало", — отметил Тай Хедрик, профессор биологии из Университета Северной Каролины.

Расчёты основаны на уравнении Роберта Наддса, который изучил соотношение массы тела и размеров крыльев птиц.

Однако одного размаха недостаточно. Чтобы человек смог подняться в воздух, нужно пересмотреть всю анатомию тела.

Анатомия полёта

Какие крылья подошли бы человеку? Образ ангела с пернатыми крыльями требует не только дополнительной лопатки, но и мощных мышц, соединяющих грудь и спину.

Более реалистичный вариант — крылья, как у летучих мышей. Они включают вытянутые руки и кисти, покрытые перепонками, что позволяет добиться нужного размаха.

"Подобная анатомия потребует значительного увеличения мышечной массы". — комментирует Майкл Хабиб, из Музея естественной истории Лос-Анджелеса.

У птиц на летательные мышцы приходится до 30% веса тела. Для людей это означало бы выдающуюся грудную клетку и чрезвычайно развитую спину.

Тип полёта

Люди, скорее всего, использовали бы парящий полёт, учитывая их размер. Для взлёта с земли потребуется техника четвероногого старта, как у птерозавров.

Эти древние летающие рептилии поднимались в воздух, отталкиваясь четырьмя конечностями. Летучие мыши, такие как вампировые, также используют схожий метод.

Но даже с таким стартом и переработанной анатомией мы бы оставались далеко позади птиц и летучих мышей, которые эволюционировали для полёта на протяжении миллионов лет.

"Нам пришлось бы перенять многие адаптации, которых у нас пока нет", — заключил Хедрик.

Уточнения

Крыло́: — парная часть тела животных, обычно используемая для полёта: — оперённая передняя конечность птиц. Крыло в анатомии — часть подвздошной кости.

