Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой пирог с фаршем, который вы будете готовить снова и снова
Добавьте куркуму в томатный сок — и вы забудете о простудах
Лучшие лайфхаки для автопутешествий: комфорт и экономия в одном флаконе
Самый уединённый курорт Таиланда: вы точно о нём не слышали
Боль в груди или одышка: пора задуматься о здоровье
8 интересных видов хлорофитума, на которые стоит обратить внимание
Ветряные турбины и киты: мифы, которые мешают экологии
5 ошибок в уборке, которые сразу бросаются в глаза
Нидерландская ING завершает уход с российского рынка

Могли бы мы летать как птицы: научный взгляд на фантазию

2:14
Наука

Мы привыкли восхищаться птицами и мечтать о полётах. Но задумывались ли вы, какими были бы наши крылья, если бы люди могли летать? Ответ на этот вопрос скрыт в математике и биологии.

Летящая птица
Фото: commons.wikimedia. org by Sjanhvi2003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Летящая птица

Размер крыльев

Для человека ростом 1,5 метра и весом 70 кг размах крыльев составил бы около 6 метров. 

"Это удивительно мало", — отметил Тай Хедрик, профессор биологии из Университета Северной Каролины.

Расчёты основаны на уравнении Роберта Наддса, который изучил соотношение массы тела и размеров крыльев птиц.

Однако одного размаха недостаточно. Чтобы человек смог подняться в воздух, нужно пересмотреть всю анатомию тела.

Анатомия полёта

Какие крылья подошли бы человеку? Образ ангела с пернатыми крыльями требует не только дополнительной лопатки, но и мощных мышц, соединяющих грудь и спину.

Более реалистичный вариант — крылья, как у летучих мышей. Они включают вытянутые руки и кисти, покрытые перепонками, что позволяет добиться нужного размаха.

"Подобная анатомия потребует значительного увеличения мышечной массы". — комментирует Майкл Хабиб, из Музея естественной истории Лос-Анджелеса.

У птиц на летательные мышцы приходится до 30% веса тела. Для людей это означало бы выдающуюся грудную клетку и чрезвычайно развитую спину.

Тип полёта

Люди, скорее всего, использовали бы парящий полёт, учитывая их размер. Для взлёта с земли потребуется техника четвероногого старта, как у птерозавров.

Эти древние летающие рептилии поднимались в воздух, отталкиваясь четырьмя конечностями. Летучие мыши, такие как вампировые, также используют схожий метод.

Но даже с таким стартом и переработанной анатомией мы бы оставались далеко позади птиц и летучих мышей, которые эволюционировали для полёта на протяжении миллионов лет.

"Нам пришлось бы перенять многие адаптации, которых у нас пока нет", — заключил Хедрик.

Уточнения

Крыло́:  — парная часть тела животных, обычно используемая для полёта: — оперённая передняя конечность птиц.  Крыло в анатомии — часть подвздошной кости. 

  •  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы
Домашние животные
Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы Аудио 
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Еда и рецепты
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Мука для идеальных блинов: разбираем мифы и советы специалистов
Вторая жизнь ламината: как устранить сколы и трещины без замены покрытия
Почему важен pH-баланс кожи и как его правильно поддерживать
Загадка органических молекул на Церере: что стоит за их происхождением
Долговая нагрузка Украины увеличилась до 90,4% ВВП
Вариатор с ресурсом 300 тысяч км: секреты корейской трансмиссии
Удивите гостей этим пирогом — с грибами и беконом, который готовится за 30 минут
13 продуктов для здоровья щитовидной железы: что стоит включить в рацион
Тест отрицательный, а месячных нет: разбираем основные причины
Как избавиться от пня на участке: секреты использования поваренной соли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.