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Как опасные отходы стали оружием против загрязнения

2:30
Наука

Цветение вредных водорослей (HAB) продолжает угрожать экосистемам по всему миру, и ключ к решению этой проблемы — управление избытком фосфора в водоёмах.

Растение в воде
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Растение в воде

Исследования в Италии, Китае и Атлантическом бассейне подтвердили, что высокий уровень азота и фосфора способствует развитию водорослей, причём фосфор играет ведущую роль.

Новый подход к борьбе с этой угрозой предлагает использовать биомассу цианобактерий — опасных отходов, которые обычно требуют утилизации.

Учёные из Атлантического университета Флориды превратили биомассу в эффективные адсорбирующие материалы, способные извлекать фосфор из воды. 

Как работает метод?

Исследователи собрали биомассу цианобактерий из озера Окичоби, обработали её микроволновым нагревом и активировали с помощью хлорида лантана или хлорида цинка.

Адсорбенты, обработанные лантаном, показали поразительные результаты: они удаляли до 99% фосфора из воды при его концентрации до 20 мг/л.

Для этого требовалось всего 0,2 г материала на литр загрязнённой воды и 30 минут контакта. Лантан, как известно, безопасен и активно связывает фосфор, образуя устойчивое соединение LaPO4.H2O, или рабдофан.

«Наши результаты показывают, что модифицированные лантаном материалы могут эффективно удалять фосфор и предотвращать цветение водорослей в крупных масштабах», — отметил доктор Масуд Джахандар Лашаки, старший автор исследования.

Почему это важно?

Эвтрофикация, вызванная избытком питательных веществ, приводит к массовой гибели рыб, токсичности воды и огромным экономическим потерям.

Использование таких адсорбентов может стать экологичным и экономически выгодным решением для борьбы с этим явлением.

«Внедрение этого метода в регионах, подверженных цветению водорослей, поможет улучшить качество воды, сохранить экосистемы и обеспечить безопасность для людей и животных». - отметила Стелла Баталама, декан инженерного факультета FAU. 

Эти исследования уже поддержаны грантом Департамента охраны окружающей среды Флориды.

Команда продолжает работать над масштабированием технологии, чтобы внедрить её в глобальной практике очистки воды.

Уточнения

Фо́сфор (химический символ — P, от др.-греч. φῶς — свет и φέρω — несу, φωσφόρος — светоносный; также от лат. Phosphorus) — химический элемент 15-й группы, один из распространённых элементов земной коры: его содержание составляет 0,08—0,09 % её массы. Концентрация в морской воде 0,07 мг/л.  Все существующие аллотропные модификации фосфора пока (2021 г.) до конца не изучены.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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