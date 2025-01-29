Новый подход к выявлению болезни Альцгеймера: речь пациентов раскрывает всё

Ученые Хэфэйской академии наук (Китай) разработали инновационную платформу DEMENTIA, которая позволяет выявлять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях с помощью автоматизированного анализа речи. Эта разработка имеет огромный потенциал для борьбы с прогрессирующей деменцией, особенно в условиях старения населения. Результаты исследования опубликованы в IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Проблема ранней диагностики

Болезнь Альцгеймера становится всё более актуальной проблемой из-за увеличения числа пожилых людей. Ранняя диагностика является ключом к замедлению прогрессирования болезни. Один из первых признаков ухудшения когнитивных функций – это нарушение речи, что делает анализ речи перспективным направлением для диагностики. Однако существующие методы часто сталкиваются с низкой точностью и сложностью интерпретации данных.

Как работает система DEMENTIA

Разработанная платформа DEMENTIA использует гибридный механизм внимания, который объединяет:

анализ речи;

текстовую информацию;

экспертные знания.

Эта технология базируется на больших языковых моделях, способных фиксировать сложные взаимосвязи в данных. Подход позволяет:

Повысить точность диагностики.

Прогнозировать течение когнитивных нарушений.

Поддерживать клинические решения благодаря высокой интерпретируемости.

Преимущества платформы

DEMENTIA обладает рядом преимуществ, которые делают её уникальной:

Неинвазивность. Диагностика проводится через анализ речи, без необходимости сложных процедур.

Диагностика проводится через анализ речи, без необходимости сложных процедур. Универсальность. Система адаптируется к различным наборам данных.

Система адаптируется к различным наборам данных. Клиническая применимость. Использование платформы возможно в качестве дополнения к традиционным методам диагностики.

Потенциал для медицины

По словам разработчиков, DEMENTIA может стать важным инструментом в мониторинге когнитивных нарушений и раннем выявлении болезни Альцгеймера. Благодаря использованию современных технологий, система способна улучшить качество жизни пациентов и снизить нагрузку на системы здравоохранения.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

