Новый подход к выявлению болезни Альцгеймера: речь пациентов раскрывает всё

Ученые Хэфэйской академии наук (Китай) разработали инновационную платформу DEMENTIA, которая позволяет выявлять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях с помощью автоматизированного анализа речи. Эта разработка имеет огромный потенциал для борьбы с прогрессирующей деменцией, особенно в условиях старения населения. Результаты исследования опубликованы в IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.
Болезнь Альцгеймера становится всё более актуальной проблемой из-за увеличения числа пожилых людей. Ранняя диагностика является ключом к замедлению прогрессирования болезни. Один из первых признаков ухудшения когнитивных функций – это нарушение речи, что делает анализ речи перспективным направлением для диагностики. Однако существующие методы часто сталкиваются с низкой точностью и сложностью интерпретации данных.
Разработанная платформа DEMENTIA использует гибридный механизм внимания, который объединяет:
Эта технология базируется на больших языковых моделях, способных фиксировать сложные взаимосвязи в данных. Подход позволяет:
DEMENTIA обладает рядом преимуществ, которые делают её уникальной:
По словам разработчиков, DEMENTIA может стать важным инструментом в мониторинге когнитивных нарушений и раннем выявлении болезни Альцгеймера. Благодаря использованию современных технологий, система способна улучшить качество жизни пациентов и снизить нагрузку на системы здравоохранения.
Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).
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