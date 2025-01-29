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Новый подход к выявлению болезни Альцгеймера: речь пациентов раскрывает всё

Наука

Ученые Хэфэйской академии наук (Китай) разработали инновационную платформу DEMENTIA, которая позволяет выявлять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях с помощью автоматизированного анализа речи. Эта разработка имеет огромный потенциал для борьбы с прогрессирующей деменцией, особенно в условиях старения населения. Результаты исследования опубликованы в IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.

Головной мозг
Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Головной мозг

Проблема ранней диагностики

Болезнь Альцгеймера становится всё более актуальной проблемой из-за увеличения числа пожилых людей. Ранняя диагностика является ключом к замедлению прогрессирования болезни. Один из первых признаков ухудшения когнитивных функций – это нарушение речи, что делает анализ речи перспективным направлением для диагностики. Однако существующие методы часто сталкиваются с низкой точностью и сложностью интерпретации данных.

Как работает система DEMENTIA

Разработанная платформа DEMENTIA использует гибридный механизм внимания, который объединяет:

  • анализ речи;
  • текстовую информацию;
  • экспертные знания.

Эта технология базируется на больших языковых моделях, способных фиксировать сложные взаимосвязи в данных. Подход позволяет:

  • Повысить точность диагностики.
  • Прогнозировать течение когнитивных нарушений.
  • Поддерживать клинические решения благодаря высокой интерпретируемости.

Преимущества платформы

DEMENTIA обладает рядом преимуществ, которые делают её уникальной:

  • Неинвазивность. Диагностика проводится через анализ речи, без необходимости сложных процедур.
  • Универсальность. Система адаптируется к различным наборам данных.
  • Клиническая применимость. Использование платформы возможно в качестве дополнения к традиционным методам диагностики.

Потенциал для медицины

По словам разработчиков, DEMENTIA может стать важным инструментом в мониторинге когнитивных нарушений и раннем выявлении болезни Альцгеймера. Благодаря использованию современных технологий, система способна улучшить качество жизни пациентов и снизить нагрузку на системы здравоохранения.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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