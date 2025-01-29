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Вулканы Антарктиды оживают: учёные предупреждают о катастрофах

2:16
Наука

Американские учёные предупреждают: климатические изменения выходят на новый уровень, представляя серьёзные угрозы для экосистем и человечества. Глобальное потепление, активизация вулканов, таяние ледников и смещение оси вращения Земли — это лишь часть растущего списка рисков.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Вулканы Антарктиды: новая опасность

Исследования, опубликованные в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems, указывают на связь между глобальным потеплением и активизацией вулканов в Антарктиде. Извержения могут стать катализатором ускоренного таяния ледников, что, в свою очередь, вызовет каскад природных катаклизмов. Тающие льды приведут к повышению уровня океана, что грозит наводнениями в прибрежных регионах.

Сдвиг оси вращения и "дрейф" магнитного полюса

Ещё одна тревожная аномалия — смещение оси вращения Земли и ядра планеты. Магнитный полюс продолжает дрейфовать от Северной Америки в сторону Сибири. Эти изменения могут сказаться на климате, вызывая нестабильность в различных регионах и создавая дополнительные угрозы.

Океаны больше не охлаждают планету

Учёные бьют тревогу: океаны перестают справляться с ролью естественного регулятора температуры. Повышение температуры воды и нарушения течений грозят усилением ураганов, засух и других экстремальных погодных явлений. Некоторые эксперты прогнозируют масштабные катастрофы в ближайшие годы, если ситуация не изменится.

Надежда на восстановление

Несмотря на тревожные прогнозы, есть и обнадёживающие моменты. Оптимисты напоминают, что Земля уже не раз сталкивалась с масштабными аномалиями. Планета обладает способностью к саморегуляции и восстановлению, но это не отменяет необходимости срочных действий со стороны человечества.

Что можно сделать

Эксперты призывают международное сообщество объединиться для решения климатических проблем. Важнейшие шаги включают снижение углеродного следа, восстановление экосистем и мониторинг нестандартных природных явлений.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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