Эти эксперименты доказали, что атмосфера Титана пополняется изнутри

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Юго-западный исследовательский институт совместно с Институтом науки Карнеги провел уникальные эксперименты, чтобы разобраться, как Титан — крупнейший спутник Сатурна с богатой азотом атмосферой — сохраняет свою уникальную оболочку. Титан, единственная луна в Солнечной системе с плотной атмосферой, продолжает озадачивать ученых с момента открытия её состава в 1944 году.

Фото: Freepik by pikisuperstar Планеты солнечной системы

Атмосфера Титана: загадки азота и метана

Атмосфера Титана состоит на 95% из азота и на 5% из метана. Несмотря на меньшую гравитацию, она в 1,5 раза плотнее земной. Келли Миллер из SwRI, ведущий автор исследования, сравнивает прогулку по поверхности Титана с подводным плаванием.

Однако основная загадка заключается в присутствии метана. Ученые считают, что этот газ должен исчезнуть через 30 миллионов лет под воздействием солнечного света, что привело бы к замерзанию атмосферы на поверхности. Чтобы этого избежать, Титан, вероятно, пополняет свои запасы метана из внутренних источников.

Теория внутреннего источника

В своей статье Миллер и его коллеги выдвигают гипотезу, что органические вещества в каменистых недрах Титана разлагаются при высоких температурах и давлениях, выделяя азот и углеродные газы, включая метан. Эти газы поднимаются на поверхность, пополняя атмосферу спутника.

Эксперименты подтвердили эту теорию: при нагреве органических материалов до температур от 250 до 500°C и давлении до 10 килобар выделялись значительные объемы углекислого газа и метана, что достаточно для поддержания атмосферы Титана.

Роль миссий "Кассини-Гюйгенс" и будущего проекта Dragonfly

Данные, полученные миссией НАСА "Кассини-Гюйгенс" (2004-2017), легли в основу этой работы. Следующий шаг в изучении Титана сделает миссия Dragonfly, старт которой запланирован на 2028 год. Dragonfly, оснащенный квадрокоптером, будет исследовать поверхность спутника, чтобы выяснить, могли ли условия на Титане быть пригодными для жизни. Миллер, в свою очередь, продолжает изучать подповерхностный океан Титана и его потенциальную обитаемость.

Уточнения

Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

