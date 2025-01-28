Следы гигантского динозавра обнаружены в Гоби

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Окаямы (Япония) и Института палеонтологии Монгольской академии наук в рамках совместного проекта обнаружили один из крупнейших отпечатков гадрозавридов, известных как "утконосые" динозавры.

Фото: American Museum of Natural History by Charles R. Knight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гадрозавры

Ширина следа составила 92 см, а анализ показал, что длина тела динозавра, оставившего этот след, превышала 15 м, что больше, чем у тираннозавра, сообщается на интернет-портале "МИР24".

По информации источника, гадрозавриды, получившие свое неофициальное название благодаря "утиным" клювам на передней части морды, были травоядными динозаврами, которые могли передвигаться как на двух, так и на четырех ногах. Эта группа была одной из самых многочисленных и разнообразных, её представители обитали практически по всему миру. Останки гадрозавров находили в Европе, Азии, обеих Америках и даже в Антарктиде.

Как сообщает источник, новое открытие было сделано в пустыне Гоби, где ученые нашли следы динозавра, который перемещался на двух задних ногах. Исследователи уверены, что это одно из крупнейших двуногих существ в истории Земли.

Уточнения

Го́би — обширный регион в Центральной Азии (на территории Монголии и Китая), третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами.

