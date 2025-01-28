Тёплый январь — как это связано с авариями на Северных потоках

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Выбросы газа, вызванные авариями на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году, могли стать одной из причин аномально теплого января.

Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северный поток

Это мнение высказал климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок в интервью Агентству городских новостей "Москва".

"В этом году все пошло непредсказуемо. Никто не смог спрогнозировать такое аномальное тепло в январе — и что он станет самым жарким в этом году. Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с "Северными потоками". Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда. Я пытаюсь донести, что этого достаточно, поэтому надо искать виновных", — рассказал Терешонок.

Аварии на газопроводах произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании, что привело к значительным выбросам метана в Балтийское море и атмосферу.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

