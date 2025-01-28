Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зениту предрекли второе место: что ждёт чемпионов после обновления состава
Растения, которые не любят яичную скорлупу: узнайте о рисках
Эффективная чистка колес: советы, которые стоит знать каждому водителю
Секреты создания идеального образа в стиле "old money"
Сытный ужин без хлопот: тушёная курица с овощами
Ольга Бузова рассказала, как её бабушка пережила блокаду Ленинграда
Инвестор Сидоров: рубль начнет снижаться после завершения выплат налогов
Стало известно о размещении Японией ракет вблизи Тайбэя
Не паникуйте: как спасти автомобиль из снежного плена

Как ядерные технологии могут спасти нашу планету от метеоритов

1:32
Наука

Ученые полагают, что для уничтожения крупного метеорита, который представляет собой не монолит, а скопление осколков, потребуется ядерный заряд.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Метеориты могут представлять серьезную угрозу для Земли. Например, диаметр Чиксулубского астероида составлял около 10 км, и этого оказалось достаточно, чтобы истребить всех динозавров на планете.

Однако есть и более опасные объекты, такие как астероид Итокава, имеющий размеры 535 метров и обладающий высокой устойчивостью к столкновениям благодаря тому, что 40% его массы составляют пустоты. Такое небесное тело может существенно повредить нашу цивилизацию, и сбить его с курса простым столкновением будет невозможно.

В связи с этим ученые предлагают использовать ядерные заряды. Доставка такой бомбы может быть осуществлена автоматически, а для уничтожения стометрового астероида понадобится мегатонная атомная бомба.

С помощью расчетов можно запланировать взрыв небесного тела примерно за пару месяцев до его столкновения с Землей, при этом все осколки сгорят в атмосфере или пролетят мимо планеты.

Тем не менее, это пока остается теорией, и неизвестно, сработает ли она на практике. Однако поводов для беспокойства нет, так как в ближайшие десятилетия крупных метеоритов, угрожающих Земле, не ожидается, сообщает ИА "Кулик".

Уточнения

Метеори́т — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Садоводство, цветоводство
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение Аудио 
Тектонический Разлом: Камчатка содрогнулась от мощных подземных толчков
Наука и техника
Тектонический Разлом: Камчатка содрогнулась от мощных подземных толчков Аудио 
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Еда и рецепты
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
На Земле может появиться новый океан
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Последние материалы
Не паникуйте: как спасти автомобиль из снежного плена
Свежесть и лёгкость в вашем доме: 8 практических советов для идеального интерьера
Готовим нежное и сочное куриное филе: секрет идеального ужина
Как вспашка и органика могут изменить вашу почву навсегда
Россиян защитят от переплат по ипотеке с помощью маткапитала
Как ядерные технологии могут спасти нашу планету от метеоритов
Климакс без проблем: узнайте, как справиться с симптомами легко и эффективно
Виталий Милонов заступился за школьниц, поющих суперхит Сигма Бой
Рисовый пирог с рыбой: полезное и вкусное блюдо для всей семьи, вместо теста в нём — рис
Почему зимой волосы быстрее пачкаются и что с этим делать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.