Как ядерные технологии могут спасти нашу планету от метеоритов

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Ученые полагают, что для уничтожения крупного метеорита, который представляет собой не монолит, а скопление осколков, потребуется ядерный заряд.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Метеориты могут представлять серьезную угрозу для Земли. Например, диаметр Чиксулубского астероида составлял около 10 км, и этого оказалось достаточно, чтобы истребить всех динозавров на планете.

Однако есть и более опасные объекты, такие как астероид Итокава, имеющий размеры 535 метров и обладающий высокой устойчивостью к столкновениям благодаря тому, что 40% его массы составляют пустоты. Такое небесное тело может существенно повредить нашу цивилизацию, и сбить его с курса простым столкновением будет невозможно.

В связи с этим ученые предлагают использовать ядерные заряды. Доставка такой бомбы может быть осуществлена автоматически, а для уничтожения стометрового астероида понадобится мегатонная атомная бомба.

С помощью расчетов можно запланировать взрыв небесного тела примерно за пару месяцев до его столкновения с Землей, при этом все осколки сгорят в атмосфере или пролетят мимо планеты.

Тем не менее, это пока остается теорией, и неизвестно, сработает ли она на практике. Однако поводов для беспокойства нет, так как в ближайшие десятилетия крупных метеоритов, угрожающих Земле, не ожидается, сообщает ИА "Кулик".

Уточнения

Метеори́т — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.



