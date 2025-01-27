В 100 раз выше Эвереста — в недрах Земли найдены две горы

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые нашли две горы, которые в 100 раз выше Эвереста.

Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мантия Земли

Исследования показало, что эти структуры находятся на глубине 2000 км под земной поверхностью в районе Африки и Тихого океана. Они расположены между ядром и мантией нашей планеты.

Горы были выявлены с помощью сейсмических волн. Их составляют минеральные зерна, которые плохо поглощают энергию от этих волн. Горы могут быть древнее самого "кладбища тектонических плит".

Как считают ученые, открытие может значительно углубить наше понимание структуры Земли, поможет лучше разобраться в процессах, происходящих в мантии. Также оно может быть использовано для предсказания землетрясений и других геологических явлений, сообщает iefimerida.gr.

Уточнения

Джомолу́нгма Эвере́ст — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).



