В 100 раз выше Эвереста — в недрах Земли найдены две горы

Ученые нашли две горы, которые в 100 раз выше Эвереста.
Исследования показало, что эти структуры находятся на глубине 2000 км под земной поверхностью в районе Африки и Тихого океана. Они расположены между ядром и мантией нашей планеты.
Горы были выявлены с помощью сейсмических волн. Их составляют минеральные зерна, которые плохо поглощают энергию от этих волн. Горы могут быть древнее самого "кладбища тектонических плит".
Как считают ученые, открытие может значительно углубить наше понимание структуры Земли, поможет лучше разобраться в процессах, происходящих в мантии. Также оно может быть использовано для предсказания землетрясений и других геологических явлений, сообщает iefimerida.gr.
Джомолу́нгма Эвере́ст — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).
Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.