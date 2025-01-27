Эта технология позволяет извлечь литий из отработанных аккумуляторов

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа специалистов из Научно-технологического университета Китая представила революционную технологию переработки литиевых аккумуляторов.

Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ литий-ионные батарейки

Эта разработка призвана решить сразу несколько актуальных задач: утилизацию батарей, очистку промышленных выбросов и генерацию электроэнергии.

Китайские исследователи создали электрохимический процесс, основанный на взаимодействии ионов лития с диоксидом азота. Уникальность этого метода заключается в использовании специальной керамической мембраны, которая пропускает исключительно щелочные металлы.

Результаты тестирования технологии оказались впечатляющими: удалось извлечь до 97% лития из отработанных аккумуляторов, одновременно производя 66 ватт энергии на каждый килограмм переработанного материала. Этот процесс не требует применения дорогих реагентов и значительно минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.

Для улавливания промышленных выбросов диоксида азота китайские ученые разработали экономически эффективные углеродные мембраны с электролитом на основе диметилформамида. В результате реакции с ионами лития получается чистый нитрат лития, что позволяет одновременно генерировать электрическую энергию.

Эти новшества, предложенные китайскими химиками, открывают новые горизонты в области переработки литиевых аккумуляторов. Каждый год на свалки попадает огромное количество отработанных батарей, и данная технология может коренным образом изменить подход к их утилизации, делая процесс не только экономически выгодным, но и экологически безопасным, как сообщает planet-today со ссылкой на Nature Sustainability

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

