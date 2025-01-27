Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт супа из тыквы: готовится за полчаса, а вкус потрясающий
Андрей Макаревич* объяснил, почему не спонсирует ВСУ
Бренды снова в тренде: 27% россиян выбирают товары по марке
Рецепт домашнего шоколада, который понравится всем
Виноград без плодов? Разберитесь в причинах и исправьте их
В Таджикистане построят метро
Малогабаритка и порядок: 6 решений для компактных квартир
Как заказать Lada Aura через Ozon с доставкой
Как спасти себя от мышечной боли после тренировок: советы и методы

Эта технология позволяет извлечь литий из отработанных аккумуляторов

1:48
Наука

Группа специалистов из Научно-технологического университета Китая представила революционную технологию переработки литиевых аккумуляторов.

литий-ионные батарейки
Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
литий-ионные батарейки

Эта разработка призвана решить сразу несколько актуальных задач: утилизацию батарей, очистку промышленных выбросов и генерацию электроэнергии.

Китайские исследователи создали электрохимический процесс, основанный на взаимодействии ионов лития с диоксидом азота. Уникальность этого метода заключается в использовании специальной керамической мембраны, которая пропускает исключительно щелочные металлы.

Результаты тестирования технологии оказались впечатляющими: удалось извлечь до 97% лития из отработанных аккумуляторов, одновременно производя 66 ватт энергии на каждый килограмм переработанного материала. Этот процесс не требует применения дорогих реагентов и значительно минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.

Для улавливания промышленных выбросов диоксида азота китайские ученые разработали экономически эффективные углеродные мембраны с электролитом на основе диметилформамида. В результате реакции с ионами лития получается чистый нитрат лития, что позволяет одновременно генерировать электрическую энергию.

Эти новшества, предложенные китайскими химиками, открывают новые горизонты в области переработки литиевых аккумуляторов. Каждый год на свалки попадает огромное количество отработанных батарей, и данная технология может коренным образом изменить подход к их утилизации, делая процесс не только экономически выгодным, но и экологически безопасным, как сообщает planet-today со ссылкой на Nature Sustainability

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки
Еда и рецепты
Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки Аудио 
Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех
Еда и рецепты
Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
На Земле может появиться новый океан
На Земле может появиться новый океан
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Последние материалы
Виноград без плодов? Разберитесь в причинах и исправьте их
В Таджикистане построят метро
Малогабаритка и порядок: 6 решений для компактных квартир
Как заказать Lada Aura через Ozon с доставкой
Как спасти себя от мышечной боли после тренировок: советы и методы
Запомните раз и навсегда! Вот почему нельзя вешать магниты на холодильник
Долгоиграющие лакомства: чем они вредны для здоровья вашей собаки
Гениальные кошки: породы, которые легко обучаются
Как солнечная активность открывает путь северному сиянию
Влияние сахара на отёки: чего стоит избегать в рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.