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Как солнечная активность открывает путь северному сиянию

1:05
Наука

Солнечные бури — это выбросы заряженных частиц из солнечной короны, которые движутся со скоростью миллионы километров в час.

Северное сияние
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Северное сияние

Когда они сталкиваются с магнитным полем Земли, это может приводить к всплескам геомагнитной активности и эффектным полярным сияниям. Однако сильные бури могут также вызвать сбои в работе спутников связи, энергосетей и даже повредить космические аппараты.

Хотя ожидаемые бури классифицируются как мощные, они не представляют угрозы для жителей Земли. Ученые призывают сохранять спокойствие и рекомендуют авиакомпаниям заранее вносить коррективы в маршруты, а экипажам Международной космической станции по необходимости переходить в укрытие. Специалисты космических агентств и наземных служб находятся в состоянии повышенной готовности для постоянного мониторинга за ситуацией.

В прошлые выходные в нескольких штатах США (на широте Нью-Йорка) после сильной солнечной бури наблюдалось северное сияние, сообщает lindependant.fr.

Уточнения

Широта́ — координата в ряде систем сферических координат, определяющая положение точек на поверхности Земли и других небесных тел.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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