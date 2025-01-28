Как старинные сорта винограда открывают новые горизонты в агрономии

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Изучение старинных виноградных лоз привело ученых к удивительным открытиям о смертельном патогене, угрожающем сельскому хозяйству. Оказалось, что эта растительность может содержать в себе подсказки о том, как бороться с грибком, который вызывает значительные убытки в агросекторе.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноград

Недавние исследования сосредоточились на "Голубом поясе", области в Армении, известной своими древними виноградниками. Ученые решили выяснить, каким образом уникальные свойства этих лоз могут помочь в борьбе с растительными болезнями.

"Некоторые из этих старых сортов винограда обладают свойствами, способными защищать их от патогенов", — отмечает один из исследователей.

Таким образом, изучение генетики этих виноградных лоз может открыть новые горизонты в агрономии и биологии растений.

Как оказалось, патоген, известный как Plasmopara viticola, вызывает гнили на виноградных лозах. Ученые выявили, что устойчивые к этому патогену сорта содержат определенные молекулы, которые помогают растению справляться с инфекцией.

Данные открытия могут стать важным шагом к созданию новых сортов, более устойчивых к болезням. Генетические изменения, внесенные в привычные растения, способны повысить урожайность и сократить расходы на защиту культур.

Важность изучения древних растений не ограничивается лишь агрономией. Исследования показывают, что старинные сорта могут также оказать влияние на климатические изменения и способы ведения сельского хозяйства в будущем.

Таким образом, возвращение к корням может помочь не только в борьбе с болезнями, но и в разработке устойчивого подхода к сельскому хозяйству.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

