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Границы между звездами и планетами стерты: два новых объекта в космосе

1:43
Наука

Уникальная находка в астрономии: два новых объекта в космосе! Не так давно астрономы сделали удивительное открытие, которое может изменить наши представления о Вселенной. Они обнаружили два объекта, находящихся на границе между планетами и звездами. Эти находки могут дать новые знания о процессах формирования небесных тел и их эволюции.

Нептун
Фото: Freepik by kjpargeter
Нептун

Одним из объектов является коричневый карлик, который значительно меньше, чем обычная звезда, но больше, чем планета. Ученые уверены, что такие карлики могли образоваться из газовых облаков в момент, когда звезды еще не сформировались. Они являются важными объектами для изучения, поскольку их существование подчеркивает разнообразие небесных тел.

Второй объект вызывает еще больше вопросов. Это может быть планета, которая не смогла стать звездой из-за недостатка массы. Подобные тела интересуют астрономов, поскольку они могут помочь лучше понять условия, при которых формируются звезды и планеты. Эти открытия предоставляют новые возможности для исследования и понимания структуры Вселенной.

"Мы имеем дело с границей, на которой неясно, где заканчивается планета и начинается звезда", — говорят ученые.

Обнаружение таких объектов также поднимает вопросы о том, как мы классифицируем небесные тела. Ученые продолжают работать над изучением этих объектов, чтобы понять их природу и роль в космосе. Исследования подобного рода открывают новые горизонты для астрономии и могут привести к ещё большим открытиям.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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