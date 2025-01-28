Жизнь без секса до поры до времени - вид плохо кончит

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Панцирные клещи (Oribatida) - уникальные существа, размножающиеся партеногенезом, то есть без участия самцов. Этот метод размножения позволяет им обходиться без полового процесса, что делает их биологически интересным объектом для изучения.

Фото: Wikipedia by Kaldari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клещ на листике

В основе партеногенеза лежит процесс, при котором две копии хромосом развиваются независимо друг от друга, создавая генетическое разнообразие. Это разнообразие является ключом к адаптации клещей к изменяющимся условиям окружающей среды.

Генетическая адаптивность достигается за счёт наследования потомством всех или части аллелей матери. Экспрессия генов обеспечивает клещам быструю реакцию на изменения в окружающей среде, что повышает их шансы на выживание. Кроме того, передача генетического материала у панцирных клещей происходит за пределами традиционных половых путей, что способствует эволюционным изменениям.

Интересной особенностью является способность генов панцирных клещей переваривать клеточные стенки, что расширяет их рацион и позволяет освоить новые экологические ниши.

Также в их геномах активно перемещаются транспозоны (TE), которые вносят динамические изменения. Активность транспозонов различается в двух копиях хромосом, что является ещё одним механизмом поддержания генетического разнообразия.

Однако жизнь без секса несёт риски генетической стагнации, что может угрожать выживанию вида в долгосрочной перспективе. Исследователи продолжают изучать партеногенез у панцирных клещей, чтобы выявить дополнительные механизмы эволюции, которые позволяют этим существам сохранять адаптивность и жизнеспособность.

Уточнения

Панцирные клещи (лат. Oribatida) — подотряд клещей (иногда отряд) из отряда саркоптиформных (Sarcoptiformes) надотряда акариформных (Acariformes). Насчитывают от 6600 видов до примерно 11 тыс. видов и подвидов.



Транспозоны (англ. transposable element, transposon) — участки ДНК организмов, способные к передвижению (транспозиции) и размножению в пределах генома.



Партеногене́з (от др.-греч. παρθένος γένεσις — девственное зарождение, у растений — апоми́ксис, ἀπο- +μῖξις, несмешение) — так называемое «однополое размножение» или «девственное размножение» — одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослом организме без оплодотворения.

