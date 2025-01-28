Полипропиленовые сети и пищевые плёнки: инновации в защите пляжей от разлива мазута

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

На галечных пляжах посёлка Сукко под Анапой обнаружены серьёзные выбросы мазута. Загрязнение охватило около четверти береговой линии Анапы, причём мазут попал не только на поверхность гальки, но и проник на глубину до 1-2 штыков лопаты, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Фото: Wikimedia Commons by National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) is licensed under Public domain очистка пляжа

Проблема актуальна не только для этого региона, но и для пляжей южного побережья Крыма и Севастополя.

Пока что универсальных технологий для эффективной очистки галечных пляжей не существует, но специалисты разрабатывают возможные решения. Учёные из Сколтеха предложили использовать полипропиленовые сети, которые протягивают по берегу для улавливания нефтепродуктов.

Другой подход предполагает использование пищевой плёнки. На песчаных пляжах Анапы созданы заградительные валы для защиты от штормов, между которыми натягивают мелкие полипропиленовые сети для улавливания мазута.

Особенно остро вопрос стоит после разлива мазута в Керченском проливе, который повлиял на экологию и временно замедлил туристический поток. В Анапе, где протяжённость галечных пляжей превышает 20 км, планируется завезти новый песок, чтобы минимизировать ущерб от загрязнений. По оценкам специалистов, пути заграждения охватывают около 42 км от центрального пляжа Анапы до посёлка Веселовка.

Тестирование новых технологий продолжается, и разработчики надеются найти оптимальный способ очистки, который позволит эффективно справляться с загрязнениями без ущерба для экосистемы.

Уточнения

Сукко́ — село и морской курорт на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае. Административно входит в состав Супсехского сельского округа муниципального образования «город-курорт Анапа».

