Старение мозга начинается с этих клеток: вот что показало новое исследование

Ученые из Института Аллена сделали революционное открытие, создав первый клеточный атлас старения мозга. Исследование, опубликованное в Nature, показало, какие области и клетки мозга первыми подвергаются возрастным изменениям.
Учёные проанализировали мозг мышей разного возраста: молодых (2 месяца) и старых (18 месяцев), что примерно соответствует различиям между молодым и пожилым человеческим мозгом. Они изучили 16 областей мозга, охватывающих около 35% его объёма, и идентифицировали 847 типов клеток. Особое внимание уделили гипоталамусу — главному центру управления мозга.
Исследователи считают, что изменения в клетках гипоталамуса играют ключевую роль в процессе старения всего организма. Например, снижение эффективности нейронов гипоталамуса связано с ухудшением метаболизма, что подтверждают исследования влияния диеты, таких как прерывистое голодание, на продолжительность жизни.
Результаты исследования создают подробную карту клеток мозга, наиболее уязвимых к возрастным изменениям. Это открытие открывает путь к разработке новых методов лечения, направленных на поддержание здоровья мозга и предотвращение таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.
"Эти результаты помогают понять, какие клетки наиболее подвержены старению, что даёт нам чёткие цели для разработки терапий", — отметил директор Национального института старения Ричард Дж. Ходес.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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