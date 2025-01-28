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Старение мозга начинается с этих клеток: вот что показало новое исследование

2:45
Наука

Ученые из Института Аллена сделали революционное открытие, создав первый клеточный атлас старения мозга. Исследование, опубликованное в Nature, показало, какие области и клетки мозга первыми подвергаются возрастным изменениям.

Головной мозг
Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Головной мозг

Как исследовали старение мозга

Учёные проанализировали мозг мышей разного возраста: молодых (2 месяца) и старых (18 месяцев), что примерно соответствует различиям между молодым и пожилым человеческим мозгом. Они изучили 16 областей мозга, охватывающих около 35% его объёма, и идентифицировали 847 типов клеток. Особое внимание уделили гипоталамусу — главному центру управления мозга.

Уязвимые клетки и ключевые изменения

  1. Глия и иммунные клетки: Поддерживающие клетки, такие как микроглия и макрофаги, показали повышенную иммунную активность с возрастом. Это указывает на воспалительные процессы, усиливающиеся с течением времени.
  2. Танициты и эпендимальные клетки: Эти клетки, выстилающие камеры мозга, теряют эффективность в восприятии сигналов из окружающей среды, что может влиять на общее состояние организма.
  3. Клетки, производящие миелин: Старение негативно сказывается на клетках, создающих миелин, который изолирует нервные волокна и обеспечивает их нормальную работу. Нарушение этого процесса может замедлять коммуникацию между нейронами.
  4. Нейроны гипоталамуса: Эти клетки, контролирующие аппетит, метаболизм и энергию, с возрастом теряют функции и демонстрируют повышенную иммунную активность.

Влияние на старение организма

Исследователи считают, что изменения в клетках гипоталамуса играют ключевую роль в процессе старения всего организма. Например, снижение эффективности нейронов гипоталамуса связано с ухудшением метаболизма, что подтверждают исследования влияния диеты, таких как прерывистое голодание, на продолжительность жизни.

Что это значит для борьбы со старением

Результаты исследования создают подробную карту клеток мозга, наиболее уязвимых к возрастным изменениям. Это открытие открывает путь к разработке новых методов лечения, направленных на поддержание здоровья мозга и предотвращение таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

"Эти результаты помогают понять, какие клетки наиболее подвержены старению, что даёт нам чёткие цели для разработки терапий", — отметил директор Национального института старения Ричард Дж. Ходес.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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