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Тайны Доггерленда: как затопленные цивилизации помогают зелёной энергетике

2:32
Наука

Международная группа исследователей запустила проект SUBNORDICA, целью которого является изучение затопленных цивилизаций, скрытых на дне Северного и Балтийского морей. Особое внимание уделяется Доггерленду — региону, который около 8000 лет назад был сушей и местом обитания процветающих обществ.

Дайвинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дайвинг

Тайны Доггерленда

Доггерленд, существовавший порядка 8200 лет назад, представлял собой равнины, соединявшие Британию с континентальной Европой. В те времена уровень Мирового океана был на 130 метров ниже, что делало эту территорию обитаемой. Однако изменения климата и повышение уровня моря превратили её в затопленный регион.

Сегодня этот подводный мир хранит множество секретов, раскрытие которых может пролить свет на жизнь древних цивилизаций. Археологи и геологи стремятся выяснить, какие общества обитали на этих территориях и как они адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды.

Важность исследований для современности

Знания о Доггерленде актуальны не только для археологии. Эти территории рассматриваются как перспективные зоны для строительства ветряных электростанций, что делает исследования жизненно важными для оценки их воздействия на окружающую среду.

Проект SUBNORDICA использует новейшие технологии:

  • Картирование морского дна с помощью сейсмических и акустических инструментов.
  • Компьютерное моделирование затопленных поселений с применением искусственного интеллекта.
  • Магнитометрические исследования, которые помогают оценить последствия эрозии и торфяных образований.
  • Водолазные исследования, направленные на изучение сохранившихся артефактов.

Глобальное значение

Изучение Доггерленда помогает не только воссоздать прошлое, но и понять последствия глобального потепления. Современные изменения климата, как и 8000 лет назад, несут угрозы прибрежным территориям, и понимание исторических процессов может помочь разработать стратегии адаптации.

Проект объединяет усилия исследователей из Йоркского университета, Геологической службы Нидерландов TNO, Морского института Фландрии и других организаций. Их работа обещает дать новые знания о затопленных цивилизациях и их влиянии на современную экологию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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