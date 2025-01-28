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Теория Эйнштейна под проверкой: что показал эксперимент с топ-кварками

1:37
Наука

На Большом адронном коллайдере завершился эксперимент, целью которого была проверка применимости специальной теории относительности Эйнштейна к топ-кваркам — самым тяжёлым из известных элементарных частиц. Учёные изучали, сохраняется ли симметрия Лоренца, ключевой принцип теории, при высоких энергиях и в условиях, которые создаёт вращение Земли.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Проверка симметрии Лоренца

Эксперимент основывался на наблюдениях за изменением параметров траекторий топ-кварков и пучков протонов в течение суток. Вопрос заключался в том, может ли вращение Земли и, следовательно, изменение направления энергии нарушить симметрию. Результаты показали, что скорость синтеза частиц остаётся неизменной независимо от времени суток, что подтвердило правильность теории Эйнштейна.

Прорыв в исследованиях топ-кварков

Новое исследование, проведённое при втором запуске Большого адронного коллайдера, улучшило точность измерений в 100 раз по сравнению с предыдущими экспериментами. Эти данные стали серьёзной базой для будущих исследований, которые могут выявить редкие отклонения от известных физических законов.

Что дальше

Учёные отмечают, что такие эксперименты крайне важны для понимания фундаментальных законов природы. Несмотря на редкие сомнения в универсальности теории относительности для квантовой физики, исследования на Большом адронном коллайдере доказывают её устойчивость даже при экстремальных условиях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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