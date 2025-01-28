Как люди выживали в горах 4000 лет назад: уникальные находки в Сицзяне

Археологи обнаружили остатки древнейшего неолитического высокогорного поселения на берегу озера Мапу Тшо, расположенного на высоте более 4400 метров в автономном районе Сицзян на юго-западе Китая. Это открытие стало важным шагом в изучении доисторической жизни на плато Цинхай-Сицзян.
Раскопки, начавшиеся в 2019 году, позволили исследователям локализовать поселение, которое существовало на площади свыше 140 000 квадратных метров. В ходе пятилетних раскопок была изучена территория площадью 1650 квадратных метров. Находки, возраст которых составляет от 2000 до 4800 лет, включают каменные орудия труда, что свидетельствует о длительном проживании людей в этом суровом регионе.
Анализ ДНК показал, что жители Мапу Тшо были предками современных коренных народов плато Цинхай-Сицзян. Эти данные доказывают, что в центральной части Сицзяна существовала развитая доисторическая культура более 4000 лет назад.
Результаты исследования дают новое понимание о том, как древние люди адаптировались к жизни в условиях высокогорья. Это поселение стало самым ранним и наиболее высокогорным из всех известных на сегодняшний день в этом регионе. Оно не только доказывает, что люди могли выживать на большой высоте, но и проливает свет на их образ жизни и культурное наследие.
Сицзя́н (кит. упр. 西江, пиньинь Xī Jiāng, буквально: "западная река") — западный приток реки Чжуцзян (Жемчужной реки), расположенной в южном Китае.
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