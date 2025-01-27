Самый большой айсберг несёт смерть острову: сможет ли природа выжить

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Самый крупный в мире айсберг A23a, площадью 3,5 тысячи квадратных километров, покинул океанический водоворот и дрейфует вдоль Антарктиды в сторону острова Южная Георгия. Ледяная глыба, сопоставимая по размеру с тремя Нью-Йорками, может вызвать катастрофические последствия для местной экосистемы.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

Угроза для фауны и экосистемы

Если айсберг достигнет островов, он может заблокировать доступ пингвинам и тюленям к охотничьим угодьям, что поставит под угрозу выживание миллионов животных. Похожая ситуация произошла в 2004 году, когда другой айсберг стал причиной массовой гибели животных. Однако на этот раз опасность ещё выше: в толще льда обнаружены химические элементы и микроорганизмы, способные изменить состав воды и разрушить экосистему.

Глобальные последствия таяния

Таяние айсберга A23a — часть более крупной проблемы. Климатологи предупреждают: ускоренное таяние ледников Антарктиды и Гренландии может поднять уровень Мирового океана до катастрофических значений. Если тенденция сохранится, к концу века под водой окажутся обширные территории, включая Нидерланды, Данию и Нью-Йорк. Это затронет жизни почти полумиллиарда человек.

2024 год уже стал самым тёплым за всю историю наблюдений. Исчезновение льдов ведёт не только к росту уровня океана, но и к учащению экстремальных погодных явлений, таких как шторма и наводнения, которые уже сейчас угрожают прибрежным регионам.

Что будет с Южной Георгией

Сможет ли человечество предотвратить экологическую катастрофу в Южной Георгии, пока не ясно. Дрейф A23a — очередное напоминание о надвигающемся климатическом кризисе. Борьба с этим вызовом требует срочных и решительных действий от мирового сообщества.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, "ледяная гора") — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

