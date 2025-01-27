К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию

На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор компании Anthropic Дарио Амоеди заявил, что искусственный интеллект способен удвоить продолжительность жизни человека уже в ближайшие 5-10 лет. По его словам, революционные изменения могут наступить к 2026-2027 году, когда ИИ превзойдёт человека во всех сферах, включая здравоохранение.
Не все эксперты разделяют оптимизм Амоеди. Профессор Иллинойского университета Стюарт Джей Ольшанский поставил под сомнение столь амбициозные прогнозы. Он отметил, что хотя технологии уже сыграли значительную роль в увеличении продолжительности жизни, ожидать от них чудес не стоит.
"Технологии действительно заслуживают похвалы за рост продолжительности жизни с прошлого века, но есть пределы, которые они не смогут преодолеть", — заявил Ольшанский.
Учёный подчеркнул, что важно сосредоточиться на доказанных методах, а не полагаться на фантастические ожидания.
Ольшанский также предупредил о побочных эффектах внедрения ИИ. Он отметил, что развитие технологий должно сопровождаться взвешенным подходом, чтобы избежать негативных последствий для общества.
Этот спор поднимает вопросы о том, насколько реальны радикальные изменения в здравоохранении благодаря ИИ и как справиться с потенциальными рисками.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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