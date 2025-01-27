Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рвота у собаки после сухого корма: что делать и в чём могут быть причины
Как с помощью визуализации научиться быстрее засыпать
Грузия укрепляет экономические связи с ОАЭ через крупное соглашение
Секрет идеальных ягодиц американской звезды раскрыл её тренер
Зурабишвили не нужна Трампу для борьбы с Россией, — политолог
Певец Хабиб исполнил патриотическую песню группы Любэ
Самый большой айсберг несёт смерть острову: сможет ли природа выжить
Украинцы обещали деньги мужчине за сожжение ресторанов в Краснодаре
Ограниченная ядерная война: возможно ли такое столкновение между США и РФ в 2025 году?

К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию

1:32
Наука

На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор компании Anthropic Дарио Амоеди заявил, что искусственный интеллект способен удвоить продолжительность жизни человека уже в ближайшие 5-10 лет. По его словам, революционные изменения могут наступить к 2026-2027 году, когда ИИ превзойдёт человека во всех сферах, включая здравоохранение.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Оптимизм и скепсис

Не все эксперты разделяют оптимизм Амоеди. Профессор Иллинойского университета Стюарт Джей Ольшанский поставил под сомнение столь амбициозные прогнозы. Он отметил, что хотя технологии уже сыграли значительную роль в увеличении продолжительности жизни, ожидать от них чудес не стоит.

"Технологии действительно заслуживают похвалы за рост продолжительности жизни с прошлого века, но есть пределы, которые они не смогут преодолеть", — заявил Ольшанский.

Учёный подчеркнул, что важно сосредоточиться на доказанных методах, а не полагаться на фантастические ожидания.

Возможные риски

Ольшанский также предупредил о побочных эффектах внедрения ИИ. Он отметил, что развитие технологий должно сопровождаться взвешенным подходом, чтобы избежать негативных последствий для общества.

Этот спор поднимает вопросы о том, насколько реальны радикальные изменения в здравоохранении благодаря ИИ и как справиться с потенциальными рисками.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Шоу-бизнес
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения Аудио 
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности
ЕК отложит презентацию плана от отказу от российских энергоресурсов
Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане
Китайский ИИ DeepSeek поставил крест на проекте Трампа "Звёздные врата"
Паровые ванночки для лица: лучшие рецепты для разного типа кожи
Можно ли отпускать собаку гулять без поводка: рекомендации и правила
К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию
Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы
Как начать день правильно: всего одна ложка этого продукта с утра для тонуса и поддержания здорового веса
Geely укрепляет позиции в инновациях: переход на метанол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.