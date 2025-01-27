К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор компании Anthropic Дарио Амоеди заявил, что искусственный интеллект способен удвоить продолжительность жизни человека уже в ближайшие 5-10 лет. По его словам, революционные изменения могут наступить к 2026-2027 году, когда ИИ превзойдёт человека во всех сферах, включая здравоохранение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Оптимизм и скепсис

Не все эксперты разделяют оптимизм Амоеди. Профессор Иллинойского университета Стюарт Джей Ольшанский поставил под сомнение столь амбициозные прогнозы. Он отметил, что хотя технологии уже сыграли значительную роль в увеличении продолжительности жизни, ожидать от них чудес не стоит.

"Технологии действительно заслуживают похвалы за рост продолжительности жизни с прошлого века, но есть пределы, которые они не смогут преодолеть", — заявил Ольшанский.

Учёный подчеркнул, что важно сосредоточиться на доказанных методах, а не полагаться на фантастические ожидания.

Возможные риски

Ольшанский также предупредил о побочных эффектах внедрения ИИ. Он отметил, что развитие технологий должно сопровождаться взвешенным подходом, чтобы избежать негативных последствий для общества.

Этот спор поднимает вопросы о том, насколько реальны радикальные изменения в здравоохранении благодаря ИИ и как справиться с потенциальными рисками.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

