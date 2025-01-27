Гипотетические миры Hycean: океанические планеты, которые могут быть домом для жизни

Миры Hycean — это уникальный тип экзопланет, полностью покрытых океанами или обладающих водородной атмосферой. Эти планеты привлекают внимание ученых из-за своих возможностей поддерживать жидкую воду даже за пределами традиционных обитаемых зон. Если такие миры существуют, они могут быть перспективными кандидатами для обнаружения микробной жизни.
Hycean Worlds предлагают уникальные условия: теплые океаны, сохраняющие жидкую воду, и атмосферу, богатую молекулами, которые могут быть биосигнатурами. Например, космический телескоп James Webb (JWST) обнаружил углекислый газ и метан в атмосфере планеты K2-18b, одного из кандидатов на Hycean миры. Эти молекулы тесно связаны с микробной жизнью на Земле.
Недавнее исследование под руководством Эмили Г. Митчелл и Никку Мадхусудхана из Кембриджского университета сосредоточилось на термодинамических условиях этих планет и их влиянии на развитие жизни. Исследователи использовали метаболическую теорию экологии (MTE), чтобы оценить, как температура океанов влияет на эволюционные процессы. Основные выводы включают:
Одной из ключевых биосигнатур является диметилсульфид, который производит фитопланктон. Этот газ имеет уникальную спектральную сигнатуру, которую можно обнаружить с помощью JWST. Если такие планеты существуют, их более теплые океаны могут привести к наличию богатых и разнообразных микробных экосистем.
Исследователи отмечают, что их модель основана на условиях, близких к земным, и не охватывает весь возможный диапазон температур, гравитации и давления. В будущем планируется изучение более экстремальных условий, чтобы понять, насколько разнообразной может быть жизнь в Hycean Worlds.
Если эти миры существуют, они представляют собой уникальные цели для поиска внеземной жизни. Понимание их атмосферы и эволюционных процессов поможет ученым сделать шаг ближе к ответу на вопрос: одиноки ли мы во Вселенной?
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