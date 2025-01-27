Гипотетические миры Hycean: океанические планеты, которые могут быть домом для жизни

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Миры Hycean — это уникальный тип экзопланет, полностью покрытых океанами или обладающих водородной атмосферой. Эти планеты привлекают внимание ученых из-за своих возможностей поддерживать жидкую воду даже за пределами традиционных обитаемых зон. Если такие миры существуют, они могут быть перспективными кандидатами для обнаружения микробной жизни.

Фото: Freepik by pikisuperstar Планеты солнечной системы

Возможности для жизни в Hycean Worlds

Hycean Worlds предлагают уникальные условия: теплые океаны, сохраняющие жидкую воду, и атмосферу, богатую молекулами, которые могут быть биосигнатурами. Например, космический телескоп James Webb (JWST) обнаружил углекислый газ и метан в атмосфере планеты K2-18b, одного из кандидатов на Hycean миры. Эти молекулы тесно связаны с микробной жизнью на Земле.

Исследования и ключевые выводы

Недавнее исследование под руководством Эмили Г. Митчелл и Никку Мадхусудхана из Кембриджского университета сосредоточилось на термодинамических условиях этих планет и их влиянии на развитие жизни. Исследователи использовали метаболическую теорию экологии (MTE), чтобы оценить, как температура океанов влияет на эволюционные процессы. Основные выводы включают:

Повышение температуры океана на 10 К (Кельвинов) может ускорить эволюцию одноклеточных организмов более чем в два раза.

Более теплые океаны способствуют быстрому развитию ключевых групп фитопланктона, таких как цианобактерии, которые производят кислород и биомаркеры.

На планетах с более низкими температурами сложная жизнь может развиваться медленнее, а биосигнатуры становятся менее интенсивными.

Биосигнатуры и перспективы для поиска жизни

Одной из ключевых биосигнатур является диметилсульфид, который производит фитопланктон. Этот газ имеет уникальную спектральную сигнатуру, которую можно обнаружить с помощью JWST. Если такие планеты существуют, их более теплые океаны могут привести к наличию богатых и разнообразных микробных экосистем.

Оговорки и перспективы будущих исследований

Исследователи отмечают, что их модель основана на условиях, близких к земным, и не охватывает весь возможный диапазон температур, гравитации и давления. В будущем планируется изучение более экстремальных условий, чтобы понять, насколько разнообразной может быть жизнь в Hycean Worlds.

Если эти миры существуют, они представляют собой уникальные цели для поиска внеземной жизни. Понимание их атмосферы и эволюционных процессов поможет ученым сделать шаг ближе к ответу на вопрос: одиноки ли мы во Вселенной?