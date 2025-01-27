Названы сроки начала применения российской онковакцины

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Первые больные смогут получить российскую вакцину против онкозаболеваний уже в сентябре 2025 года, как сообщил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при Минздраве России Александр Гинцбург.

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Он уточнил, что в августе ожидается разрешение на использование нового препарата. Тем не менее, как отметил учёный, дорожная карта, представленная в Министерство здравоохранения, еще не получила окончательное утверждение. С момента официального запуска вакцины ее начнут применять у пациентов с первичной меланомой, а также у тех, кто уже прошел несколько этапов терапии, передает РИА Новости.

В декабре 2024 года Гинцбург выразил уверенность, что применение нового средства приведёт к полному исчезновению как опухолей, так и метастазов. Руководитель центра добавил, что препарат также будет протестирован в сочетании с терапией для лечения других видов рака — легких, почек и поджелудочной железы.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

