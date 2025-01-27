Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндометриоз и ноги: неожиданная связь, о которой важно знать
Ученые выяснили, что муравьи надолго запоминают своих врагов и таят обиды
Ваш проводник в мир инвестиций: паевые фонды и их сила в 2025
Земля станет рыхлой и плодородной: секрет органического удобрения
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Что выгоднее: квартира с ремонтом или без? Разбираемся в нюансах
Почему Dacia Sandero стал лидером продаж в 2024 году
Как отрастить длинные волосы: 12 эффективных советов, проверенных временем
Этот сок снижает риск проблем с потенцией на 80%

Названы сроки начала применения российской онковакцины

1:06
Наука

Первые больные смогут получить российскую вакцину против онкозаболеваний уже в сентябре 2025 года, как сообщил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при Минздраве России Александр Гинцбург.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Он уточнил, что в августе ожидается разрешение на использование нового препарата. Тем не менее, как отметил учёный, дорожная карта, представленная в Министерство здравоохранения, еще не получила окончательное утверждение. С момента официального запуска вакцины ее начнут применять у пациентов с первичной меланомой, а также у тех, кто уже прошел несколько этапов терапии, передает РИА Новости.

В декабре 2024 года Гинцбург выразил уверенность, что применение нового средства приведёт к полному исчезновению как опухолей, так и метастазов. Руководитель центра добавил, что препарат также будет протестирован в сочетании с терапией для лечения других видов рака — легких, почек и поджелудочной железы.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года
Туризм
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года Аудио 
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Туризм
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде Аудио 
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Тёмный кислород: что за тайна скрывается на морском дне? Игорь Буккер Сводка с фронта: российские флаги над Великой Новосёлкой, США не одержали победу ни в одном конфликте Дмитрий Плотников Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Климатические угрозы: оттепели в Подмосковье и Москве грозят сельскому хозяйству
Вечные жильцы: что значит отказник от приватизации и стоит ли покупать такую квартиру
Учёные приблизились к разгадке появления жизни во Вселенной
Человек с глазами Моцарта: спектакль к 80-летию Великой Победы в театре Модерн
Сладкий перец потеряет вкус: избегайте этой ошибки — многие не знают об этом
Что есть, чтобы грудь была здоровой и красивой? Узнайте список продуктов
Названы города с сильнее всего подорожавшей арендой комнат
Кто покупает российские удобрения: названы главные импортёры
Как доказать вину дорожников и получить компенсацию за повреждения авто
Секреты счастливых пенсионеров: вечерние ритуалы для радости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.