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Подземный город в Абаркухе: уникальное открытие, которое вас удивит

2:01
Наука

Подземный город в Абаркухе стал сенсацией для археологов. В Иране, под пятью историческими домами города, нашли удивительные сооружения: туннели, комнаты и каменные акведуки. Эти находки проливают свет на инженерные достижения древних жителей. Абаркух расположен в стратегическом "золотом треугольнике" между Ширазом, Йездом и Исфаханом, что всегда делало его важным культурным центром.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

История и расположение

Абаркух известен своей исторической значимостью. Его уникальное местоположение способствовало развитию как торгового, так и культурного центра. Сегодня город привлекает внимание археологов своими подземными открытиями и сохранившейся исторической тканью.

Уникальные подземные сооружения

Губернатор Хоссейн Хатами сообщил, что подземный город строился для безопасности, транспортировки воды и охлаждения домов в жаркое лето. Найденный каменный акведук, как полагают, был ключевым элементом управления водоснабжением. Камни для его строительства идентичны материалам зданий эпохи Каджаров.

Подземные секреты

Археологи выяснили, что жители прошлого строили дома на скалистых основаниях. Между ними оставляли пространства, которые превращались в сады, а под ними прокладывали туннели для соединения зданий и управления водными потоками. Эти коридоры не только защищали от зноя, но и использовались как убежища во время войн.

Культурное наследие

На территории Абаркуха зарегистрировано 400 исторических объектов, из которых 147 включены в национальное наследие Ирана. Среди них выделяется 4000-летний кипарис – символ города. Подземные открытия подтверждают, что Абаркух был не только стратегическим, но и инновационным центром древности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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