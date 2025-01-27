Климатические угрозы: оттепели в Подмосковье и Москве грозят сельскому хозяйству

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперт по климатическим вопросам фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин заявил о том, что недавние оттепели в Центральной России, в том числе в Подмосковье, могут негативно сказаться на состоянии сельского хозяйства.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31679151@N00/29193920104 by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Весна в Москве

По словам Кокорина, ключевой проблемой является не сама по себе плюсовая температура, а то, что произойдет после оттепели. Он подчеркнул, что многое зависит от дальнейшего развития погодных условий. Благоприятным сценарием для посевов станет обильный снегопад, который укроет их слоем в 10-15 см перед наступлением морозов. В противном случае, если морозы ударят по незащищенной земле, это может нанести вред урожаю.

Климатолог также отметил, что еще одной серьезной проблемой, вызванной январскими оттепелями, является образование ледяной корки. Он объяснил, что частые колебания температуры около нуля градусов приводят к активному формированию льда на дорогах и тротуарах, что, в свою очередь, увеличивает риск травм среди населения и, соответственно, нагрузку на медицинские учреждения.

Эксперт добавил, что в будущем следует ожидать дальнейшего повышения средней температуры зимой. За последние полвека она увеличилась примерно на 3 градуса, и, по прогнозам, эта тенденция сохранится и даже может усилиться. Он предположил, что через 40-50 лет зимы в широтах Москвы станут значительно теплее, возможно, даже без устойчивого снежного покрова. Об этом сообщает издание aif.ru

Уточнения

Мороз — снижение температуры атмосферного воздуха ниже 0 °C — точки замерзания воды, сильный холод.

