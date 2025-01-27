Учёные приблизились к разгадке появления жизни во Вселенной

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1:53
Наука

Исследователи из Уральского федерального университета (УрФУ) в первый раз смогли установить количество метана в одной из зон звездообразования. По мнению ученых, полученные результаты могут стать важным этапом на пути к пониманию механизмов происхождения жизни во Вселенной. 

космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
космос

Метан является одной из самых распространенных молекул в космическом пространстве. Оно обнаруживается как в твердом, так и в газообразном состоянии в различных молекулярных облаках, в атмосферах планет, протозвездах и других небесных объектах. Это одно из самых простых углеродных соединений, которое может служить предшественником более сложных молекул, и, возможно, маркером наличия жизни — признаком, указывающим на последствия биологической активности. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки в интервью РИА Новости.

Команда специалистов из лаборатории астрохимических исследований УрФУ впервые смогла определить уровень метана как в газовой фазе, так и на поверхности космической пыли в молодой области звездообразования. 

Ученые осуществили одновременный анализ состава межзвездной пыли и газа. Им удалось выяснить, какое количество метана находится в форме льда на пыли и сколько присутствует в межзвездном газе. Результаты исследования показали, что метан может находиться на поверхности пылевой частицы рядом с водой и углекислым газом, при этом около 15 процентов всего метана обнаружено в газообразном состоянии.

На взгляд исследователей, эти сведения способствуют выяснению способов образования метана в межзвездных облаках, поскольку соотношение его содержания в газе и льде зависит от механизмов, которыми он был создан.

Уточнения

Мета́н — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха. Малорастворим в воде, почти в два раза легче воздуха. Газ нетоксичен, но при высокой концентрации в воздухе обладает слабым наркотическим действием (ПДК 7000 мг/м3) и относится к четвёртому классу токсичности.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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