24 глаза и скорость 7 км/ч: медуза, которая нарушает законы природы

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В тихих водах природного заповедника Май По в Гонконге учёные обнаружили существо, напоминающее персонажа из научной фантастики. С 24 глазами, ядовитыми щупальцами и невероятными способностями, эта медуза бросает вызов всем нашим представлениям о природе.

Фото: commons.wikimedia. org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кубомедуза

Удивительная находка, меняющая наши знания

В 2024 году во время проверки качества воды в заповеднике Май По исследователи случайно поймали удивительное существо. Этим "пришельцем" оказалась новая разновидность кубомедуз (Cubozoa), известная своим ядовитым жалом. Новый вид получил название Tripedalia maipoensis.

Чем она удивляет?

У неё 24 глаза , расположенные группами по шесть.

, расположенные группами по шесть. Её щупальца достигают 15 см и имеют педаль-образные окончания.

Её яд настолько силён, что заставит любого дважды подумать, прежде чем зайти в воду.

Уникальные способности Tripedalia maipoensis

Если вы считали, что медузы просто дрейфуют в воде, Tripedalia maipoensis разрушит этот миф.

Супервидение

Глаза этой медузы разделены на группы, каждая из которых выполняет свою функцию. Некоторые глаза воспринимают свет, а другие способны видеть чёткие изображения. Такое зрение позволяет ей отлично ориентироваться в пространстве, превращая её в хищника, от которого сложно скрыться.

Скорость

Эта медуза двигается с невероятной для её вида скоростью — до 7 км/ч. Вместо того чтобы полагаться на морские течения, она самостоятельно задаёт направление, используя свои мощные движения.

Как медуза оказалась в Гонконге?

Открытие этого вида вызвало массу вопросов. Tripedalia maipoensis стала первой кубомедузой, найденной в Гонконге, и её генетический анализ показал родство с видами, обитающими в Австралии, Флориде и Ямайке.

Учёные размышляют, каким образом её предки могли оказаться в тихом пруду Май По. Возможные теории:

Океанские течения: возможно, течение случайно принесло медузу или её предков.

возможно, течение случайно принесло медузу или её предков. Деятельность человека: транспортировка судов или другие антропогенные факторы.

транспортировка судов или другие антропогенные факторы. Эволюционное преимущество: возможно, у этого вида есть скрытые адаптации, которые позволяют ему выживать в неожиданных местах.

Что открытие говорит о мире природы?

Tripedalia maipoensis не только представляет собой новый вид, но и напоминает, как мало мы знаем о морских экосистемах. Её уникальные способности и происхождение ставят перед учёными множество вопросов, ответы на которые могут изменить наше понимание жизни в океане.

Следующий раз, когда вы подумаете, что природа больше ничем не может удивить, вспомните эту медузу с 24 глазами и ядовитыми щупальцами. Кто знает, какие ещё секреты скрывают глубины?