24 глаза и скорость 7 км/ч: медуза, которая нарушает законы природы

В тихих водах природного заповедника Май По в Гонконге учёные обнаружили существо, напоминающее персонажа из научной фантастики. С 24 глазами, ядовитыми щупальцами и невероятными способностями, эта медуза бросает вызов всем нашим представлениям о природе.
В 2024 году во время проверки качества воды в заповеднике Май По исследователи случайно поймали удивительное существо. Этим "пришельцем" оказалась новая разновидность кубомедуз (Cubozoa), известная своим ядовитым жалом. Новый вид получил название Tripedalia maipoensis.
Чем она удивляет?
Если вы считали, что медузы просто дрейфуют в воде, Tripedalia maipoensis разрушит этот миф.
Глаза этой медузы разделены на группы, каждая из которых выполняет свою функцию. Некоторые глаза воспринимают свет, а другие способны видеть чёткие изображения. Такое зрение позволяет ей отлично ориентироваться в пространстве, превращая её в хищника, от которого сложно скрыться.
Эта медуза двигается с невероятной для её вида скоростью — до 7 км/ч. Вместо того чтобы полагаться на морские течения, она самостоятельно задаёт направление, используя свои мощные движения.
Открытие этого вида вызвало массу вопросов. Tripedalia maipoensis стала первой кубомедузой, найденной в Гонконге, и её генетический анализ показал родство с видами, обитающими в Австралии, Флориде и Ямайке.
Учёные размышляют, каким образом её предки могли оказаться в тихом пруду Май По. Возможные теории:
Tripedalia maipoensis не только представляет собой новый вид, но и напоминает, как мало мы знаем о морских экосистемах. Её уникальные способности и происхождение ставят перед учёными множество вопросов, ответы на которые могут изменить наше понимание жизни в океане.
Следующий раз, когда вы подумаете, что природа больше ничем не может удивить, вспомните эту медузу с 24 глазами и ядовитыми щупальцами. Кто знает, какие ещё секреты скрывают глубины?
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