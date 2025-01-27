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Гигантская медуза-призрак: 10-метровый глубоководный хищник, который рожает через рот!

4:09
Наука

Скрываясь на глубине тысяч метров под поверхностью океана, гигантская призрачная медуза (Stygiomedusa gigantea) остаётся одной из самых загадочных и редких обитательниц глубоководного мира. Эта удивительная медуза, длина которой достигает 10 метров, не только поражает своими размерами и светящимся телом, но и удивляет учёных необычным способом размножения.

Гигантская призрачная медуза
Фото: mbari. org is licensed under public domain
Гигантская призрачная медуза

Редкая и загадочная гигантская медуза

Эта глубоководная медуза была впервые описана в 1899 году, но за более чем век наблюдений учёным удалось зафиксировать лишь около 120 встреч с этим существом. Основная причина редких наблюдений заключается в её обитании на глубинах до 22 000 футов (6 700 метров), где давление воды и полная темнота делают исследования крайне сложными.

Однако в последние годы технологии позволили сделать шаг вперёд. Так, в 2022 году подводные аппараты в Антарктике зафиксировали медузу на более мелких глубинах, от 80 до 280 метров. Это открытие позволило предположить, что сезонные изменения освещённости могут влиять на поведение её добычи, вынуждая медуз подниматься ближе к поверхности.

Анатомия и охотничьи привычки

Гигантская призрачная медуза достигает длины до 33 футов (10 метров), включая четыре лентовидные «руки», которые грациозно перемещаются в воде. Ширина её купола составляет около 1 метра.

В отличие от многих других медуз, Stygiomedusa gigantea не имеет жалящих щупалец. Вместо этого она использует свои длинные руки, чтобы обхватывать добычу — планктон и мелкую рыбу — и направлять её к ротовому отверстию.

Одной из наиболее впечатляющих черт медузы является биолюминесценция. Её слабое оранжево-красное свечение может использоваться для общения, отпугивания хищников, привлечения добычи или партнёров. Однако в условиях глубин, где свет поглощается, это свечение остаётся едва заметным, помогая медузе оставаться незаметной.

Необычный способ размножения

Одной из самых удивительных особенностей этой медузы является её способ размножения. В отличие от большинства медуз, которые размножаются через внешнее оплодотворение, гигантская призрачная медуза является живородящей. Потомство развивается внутри тела матери и выходит наружу через ротовое отверстие, уже полностью готовым к самостоятельной жизни. Этот уникальный подход выделяет её среди остальных морских обитателей.

Симбиоз с другими морскими обитателями

Несмотря на одиночный образ жизни, гигантская призрачная медуза иногда становится пристанищем для более мелких существ. Во время экспедиции в Калифорнийском заливе учёные из Института исследований аквариума Монтерей-Бей наблюдали, как рыбы пелагические брошюлы (Thalassobathia pelagica) прячутся под куполом медузы. Такой симбиоз приносит пользу обеим сторонам: рыбы получают защиту от хищников, а медуза избавляется от паразитов.

Будущее глубоководных исследований

Изучение гигантской призрачной медузы остаётся сложной задачей из-за её редкости и труднодоступного местообитания. Современные подводные роботы и технологии делают возможным исследование этих отдалённых экосистем, однако многое о жизни этого существа остаётся загадкой.

Кроме того, обнаружение медуз ближе к поверхности вызывает вопросы о том, как изменения климата, такие как потепление океанов, могут влиять на их поведение и распространение. Исследования этих редких существ помогают не только лучше понять их биологию, но и раскрывают тайны взаимосвязей в глубоководных экосистемах.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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