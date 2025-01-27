Почему подагру в народе прозвали болезнью богачей

В Викторианскую эпоху в Великобритании эта болезнь была распространена.
Подагра — форма артрита, которую прозвали "болезнью богачей", поскольку она связана с избыточным потреблением мяса и алкоголя, которые могли себе позволить только люди с достатком.
Это заболевание возникает из-за накопления мочевой кислоты в организме, что приводит к образованию кристаллов уратов натрия в суставах и вокруг них, вызывая боль и дискомфорт.
Мочевая кислота накапливается в результате употребления продуктов и напитков с высоким содержанием пуринов, которые содержатся в большом количестве в красном мясе, морепродуктах и алкоголе. Подагра чаще всего проявляется болями в суставах, особенно в ночное время, что может нарушать сон из-за остроты и интенсивности боли.
"Даже в периоды ремиссии некоторые люди могут ощущать продолжительный дискомфорт или повышенную чувствительность в суставах, что особенно усиливается ночью", — рассказал доктор Хилари Джонс dailymail.
Викториа́нская эпо́ха — период правления Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, а также императрицы Индии, длившийся с 1837 по 1901 год.
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