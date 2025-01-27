Учёные доказали, что простая еда помогает в борьбе с болезнями

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новому исследованию, соблюдение более "примитивной" диеты, которая исключает молочные продукты, говядину и пшеницу, может помочь снизить риск хронических заболеваний и способствовать снижению веса.

Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio Девушка

Эксперты предупреждают, что современные переработанные продукты с низким содержанием клетчатки способствуют увеличению случаев ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда из Университетского колледжа Корка провела исследование с участием 30 человек, которые либо продолжили питаться привычным образом, либо в течение трех недель придерживались диеты.

Участникам, выбравшим новую диету, предложили планы питания, основанные на рационе жителей сельских районов Папуа — Новой Гвинеи. Основу рациона составляют растительные продукты, включая овощи и бобовые, такие как чечевица и нут, что обеспечивает высокое содержание клетчатки.

В день допускается одна небольшая порция животного белка, например, в виде лосося, курицы или свинины. Примеры блюд включают картофельное пюре с черной фасолью и миску мандаринов на завтрак, салат табуле с киноа и свежими овощами на обед, а закуски — миндаль и курагу. Ужин может состоять из запеченной свиной вырезки с жареным картофелем, топинамбуром и капустным салатом.

Среди других привычных блюд в этих сельских общинах — рис, огурцы, капуста, горох и лук.

Анализ показал, что в ходе исследования соблюдение новой диеты в среднем снизило уровень "плохого" холестерина на 17%, уровень сахара в крови — на 6%, а уровень С-реактивного белка, указывающего на воспаление и сердечно-сосудистые заболевания, — на 14%.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком.

