На Земле может появиться новый океан

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые предупреждают, что процесс распада Африки происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Трещина в земле

Трещина длиной более 40 км, появившаяся в пустыне Эфиопии в 2005 году, расширяется со скоростью полдюйма в год. Ранее исследователи считали, что расхождение займет десятки миллионов лет, однако Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, сообщил DailyMail. com, что это может произойти в течение одного-пяти миллионов лет.

Разделение континента приведет к образованию нового океана и континента на Земле.

"Возможно, воды Индийского океана затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину", — отметил Макдональд. Он добавил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический, если воды продолжат поступать в этот регион.

Трещина проходит через Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии, которая, по словам профессора, станет новым континентом, названным "Нубийским континентом". Хотя обе части дрейфуют с очень низкой скоростью, Макдональд считает это впечатляющим, учитывая огромные размеры Африки.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

